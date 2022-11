Hajduk grabi u Osijekovom dvorištu: Žele im 'ukrasti' jednog od najboljih igrača?

Laszlo Kleinheisler pokretačka je snaga ovog Osijeka. Mijo Caktaš i Dion Drena Beljo zabijaju, Adrian Leon Barišić čini bedem u posljednjoj liniji, Ivica Ivušić spušta rolete na golu, ali mađarski nogometaš radi sve. Razigrava momčad, asistira, zabija, tu je i u defenzivi. Jedan od onih koji je jako dugo na visokoj razini. Tihi vođa ovog Osijeka za kojeg Rene Poms nema zamjenu. I tu se javlja problem. Kleinheisleru sljedećeg ljeta istječe ugovor.

Nije tajna kako su ga već htjeli dovesti njegovi Mađari, spominjala se odšteta oko dva milijuna eura, no Osijek je to odbio. Bilo je još nekoliko upita. Previše važan je Lacika, kako mu tepaju, za osječku momčad. No, zabrinuti su navijači bijelo-plavih jer već na zimu mađarski nogometaš može pregovarati s drugim klubovima. A kako piše Glas Slavonije, Hajduk je zagrizao za igrača Osijeka!

Ta vijest iscurila je u eter baš uoči subotnjeg dvoboja na Poljudu između ove dvije momčadi. Psihološke igrice ili? Filipu Krovinoviću treba desna ruka u veznoj liniji, igrač kreacije i vica, koji može zabiti iz daljine, osjeća prostor i koji donosi energiju. Kleinheisler je taj. I još kad se ponudila mogućnost dovesti takvog igrača potpuno besplatno, Splićani su se dali u akciju. No, sportski direktor Osijeka Ivica Kulešević smiruje navijače. Tvrdi kako je klub započeo pregovore oko novog ugovora.

- Ne mogu komentirati te glasine i špekulacije oko Laszla Kleinheislera i zanimanja Hajduka. Mi smo s njim već određeno vrijeme u razgovorima koji se razvijaju dobro. Postoji obostrana želja za nastavkom suradnje, pa očekujem kako će ona već možda do kraja ovog tjedna biti i službeno potvrđena u vidu potpisivanja novog ugovora. Razgovori su pri samom kraju i ostala je još samo finalizacija. Iskreno, jako bi me iznenadilo ako bi se ta priča završila na neki drugi način - uvjeren je Kulešević.

Lacika je u Gradski vrt došao prije tri godine iz Astane i za to vrijeme odigrao je 128 utakmica, zabio 20 golova i asistirao za 15. Naravno, i on je imao faze padova, ali jedan je od najkonstantnijih igrača Osijeka. I kada je klub bio u krizi na početku sezone, on je bio jedina svjetla točka. Ne treba niti spominjati koliki bi udarac za klub bio njegov odlazak.

Kulešević tvrdi kako klub radi sve da zadrži Kleinheislera, a na dobrom putu da pusti korijenje u Osijeku je i trener Rene Poms. Donio je momčadi potrebnu energiju, podignuo im je samopouzdanje i na vidjelo je izašla nesumnjiva kvaliteta. Bijelo-plavi su i s njim u pregovorima oko novog ugovora, a sve je u svoje ruke preuzeo predsjednik Ferenc Sakalj.

- Za Renea vrijedi isto što i za Laszla. Razgovori su počeli i kreću se u dobrom smjeru. Vjerujem kako u ta dva slučaja neće biti stresa za nas i naše navijače - završio je Kulešević.

