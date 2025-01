Hajduk je 2018. godine mogao dovesti 'Kvaradonu'. Sada je za 75 mil. eura otišao u PSG...

Hajdukova skautska mreža proširila se cijelim svijetom pa je kroz posljednjih nekoliko godina klubu priskrbila dva bisera od kojih bi mogli imati veliku dobit, što kroz njihove partije, ali i u blagajni. Rokas Pukštas, Niko Sigur 'bili' su dijamanti od kojih se očekuju velike stvari, ne zaboravimo i Brunu Durdova, koji je iz domaćeg 'bazena', a uskoro bi Hajduku mogli priskrbiti milijune.

Ipak, postoji i druga strana. Dobro je poznata priča da je hajdučka struka tijekom prošlosti znala imati i pogrešne procjene s igračima koji su na kraju postali igrači svjetske klase. Tadašnji treneri na Poljudu navodno nisu prepoznali Luku Modrića, bio je presitan, a probu navodno nisu prošli niti Zvonimir Boban, Šime Vrsaljko... Tome popisu velikih propusta možemo dodati i Kviču Kvaratškeliju (23), veliku zvijezdu europskog nogometa koju je prije nekoliko dana PSG kupio za 75 milijuna eura od Napolija.

Doduše, priča s gruzijskim nogometašem ima drugačiju pozadinu. Bilo je to 2018. godine, otkrio ga je Mario Brkljača, bivši skaut Hajduka, a danas sportski direktor Šibenika. On je do najsitnijeg detalja skenirao tada 17-godišnjeg Kviču koji je igrao za gruzijskog prvoligaša Rustavi i iscrpno izvješće poslao svojim nadređenima na Poljudu.

- Definitivno veliki potencijal kojeg bismo trebali dovesti u svoju drugu momčad i pripremati za ulazak u prvu kroz period od šest mjeseci do godinu dana. Definitivno igrač za potpisati. Fizički prezentan. Tehnički vrlo dobro obučen. Vrlo dobra protekcija lopte i prvi dodir. Prijem s odnošenjem. Na dispoziciji za presing. Povratna trka. 1 na 1 konkretan. Dobar osjećaj za igru. Kreativan i hrabar. Agilan s dobrom ravnotežom. Izrazito izdržljiv - napisao je tada Brkljača, pišu Sportske novosti.

Pedantno je i izdvojio njegove nedostatke, precizirao na čemu bi trebao najviše raditi i u njemu nanjušio igrača u kojeg se isplati ulagati. Priča o njemu aktualizirala se u ožujku 2019. godine kada se na čelo kluba vratio Marin Brbić. Raspravljalo se o Kvaradoni koji je mjesec dana ranije otišao na posudbu u Lokomotiv Moskvu, ali očito je tadašnjoj vrhušci kluba iznos koji su morali platiti za anonimnog igrača, navodno stotinjak tisuća eura, bio previsok pa se odustalo od njega.

Uz to, na Poljudu je stasao Tonio Teklić (25) u kojem su vidjeli klupskog bisera i budućeg nositelja momčadi pa njegov razvoj nisu htjeli kočiti dovođenjem anonimnog Gruzijca. Teklić pravu priliku u Hajduku nikada nije dobio, otišao je u Varaždin pa na koncu završio u turskom drugoligašu Erzurumsporu, a Kvaratškeliju je život preko Lokomotiv Moskve, Rubin Kazana i Dinamo Batumija odveo u Napoli gdje je postao jedan od najboljih krilnih igrača na svijetu, vrstan dribler i virtuoz kakvih je malo na svijetu. Malo je falilo da u njegovim minijaturama uživa splitska publika.

Naravno, da je otišao na Poljud, nitko ne može garantirati da bi došao do razine na kojoj je danas. Bilo bi to i svojevrsno kockanje čelnika, ulaganje novca u anonimnog igrača, a već u svojim redovima imaš talenta od kojeg očekuješ velike stvari. Bilo je dovoljno promašenih transfera na kojima su čelnici naučili pouku.

Na kraju su odustali od njega, a Kvaratškelia je postao igrač svjetske klase, osvojio talijansko prvenstvo s Napolijem i na kraju otišao u PSG za 75 milijuna eura. Eto što ti je život...