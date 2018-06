Hajduk je danas puno bolji klub nego što je bio kad sam došao!

Prvi zahtjev za intervju nakon završetka sezone i ugovora Mario Branco je odbio uz obrazloženje kako će u dogovoru s klubom sazvati press konferenciju i odgovoriti na sva pitanja.

No, kako se Hajduk nije oglašavao, a njegov ugovor je istekao, sad već bivši sportski direktor pristao je na razgovor.

- Smatrao sam da je bilo ispravno šutjeti, da se klub ne bi dodatno destabilizirao, iako nije bilo lako čitati da su Ivan Kos i Mario Branco krivci “za loše stanje u Hajduku”. Moj ponos i moje ime su manje važni od momčadi i u tom trenutku nisam imao dileme. Istina radili smo i pogreške, od kojih nikad nisam bježao, ali bilo je puno više dobrih stvari. Želim iznijeti svoje viđenje, i zbog igrača, i zbog stožera, kluba, navijača..., jer ako samo pratite neke napise u tisku, ispada da smo nas dvojica skoro pa kriminalci, a to ni mi, naši suradnici, ali ni svi kojima klub nešto znači ne zaslužuju.

Što je najvažnije što ste napravili u svom mandatu?

- Stabilnost kluba koje ranije nije bilo iz raznih razloga. Odradili smo svoju etapu najbolje što smo znali i mogli kao vjerujem i oni prije nas. Googlajte popis seniorskih igrača na prvoj prozivci i danas, ne petoricu ili šestoricu nego cijeli spisak. Iako su sportski rezultati i financije najbolje od kad se igra liga deset, smatram da je stabilnost i stalan razvoj, čak i u kriznim situacijama, naš najveći uspjeh. Naravno, govorim o razdoblju do 22. travnja, od tog dana se sve promijenilo. Sustav je jako bitan, ali izvucite iz ekipe par glavnih igrača i pošaljite ih na teren realno je očekivati pad.

Na što mislite, na smjenu predsjednika Kosa?

- Do tog dana postojao je jedan Hajduk, od tog dana drugi. Neću reći lošiji ili bolji, nego drugačiji. Nogomet je kao matematika, ako u jednadžbi promijeniš broj, kompletan rezultat se mijenja. Nije slučajno da smo do 22. travnja imali jedan poraz i 2.3 boda u prosjeku u deset utakmica, a nakon toga jednu pobjedu i 0.8 osvojenih bodova u prosjeku u šest utakmica. Da ne bi bilo zabune, ne dovodim u pitanje je li odluka o smjeni bila dobra ili ne, to je na ljudima koji su iznad mene, samo kažem što je slijedilo nakon odluke. Ja sam spreman preuzeti odgovornost, ali samo do 22. travnja, nakon toga više ne.

Je li gostoprimstvo prema sucima bio po vama dovoljan razlog da Kos dobije otkaz?

- Nisam prava osoba za to pitanje, jer ni sam nisam razumio zašto se to dogodilo, a imao sam problem objasniti i ljudima iz inozemstva. Svatko tko ne živi ovdje teško će to razumjeti.

Jeste li osjetili pomoć sudaca na terenu?

- Hajduk previše puta oštećen i sigurno nije klub kojeg su suci mazili to je valjda svima jasno. Svugdje u svijetu kad igra veća momčad protiv manje ima naklonost suca, jer lakše je pogriješiti na štetu maloga kluba, nego Porta, Benfice, Reala, Barcelonu, Bayerna, Juventusa, Arsenala, PSG-a... Ali kad su momčadi podjednake, a u HNL-u se upravo to događa... Uzmite samo polufinale i finale kupa, u kojima su napravljene krupne pogreške na našu štetu u ranim fazama utakmica, da nisu, mi bi danas pričali o osvojenom trofeju.

Zašto su se igra i rezultati tko brzo urušili?

- Igračima puno znače stabilnost i sigurnost. I oni su ljudi, imaju i oni svoje strahove, razmišljaju o budućnosti. Kos i ja smo im bili garant stabilnosti, a najednom su se suočili s promjenama koje nisu razumjeli, osjetili su se izgubljeni. Od tog trenutka Nadzorni odbor je postao Izvršni odbor, počeli su voditi klub na dnevnoj bazi, a moramo se složiti da to baš nije potpuno prirodno, pogotovo ne dok imaš predsjednika i sportskog direktora u klubu. Pokušali su produženjem ugovora treneru dati autoritet i pokazati da je sve u redu i pod kontrolom, no iznutra to nije bio slučaj.

Što su vam rekli igrači?

- Ja nisam tip koji svaki dan ulazi u svlačionicu, dolazio sam samo kad je trebalo riješiti problem, kazniti ili nagraditi. Za sve ostalo brinuo je trener, jer je to njegov posao i prostor. Kad su igrači osjetili da se donose odluke bez nas dvojice, shvatili su da nešto nije u redu i rekli su da je to jako utjecalo na njih.

Zašto ste šutjeli do sada?

- Zato što je to bilo u interesu kluba, nisam želio dodatno destabilizirati klub u najvažnijem dijelu sezone.

Jeste li pričali s trenerom s Kopićem?

- S obzirom na to da smo ga Kos i ja doveli, da smo surađivali, bilo bi logično da je došao pitati kakvi su nam planovi. Nije došao. Naravno da nije morao otići s nama, ali bilo bi pristojno doći i pitati što se događa, porazgovarati... Kad smo se sreli na hodniku, rekao mi je da je očekivao da ja njega nazovem. Čuo sam da su ga kontaktirali ljudi koji su u tom trenutku donosili važne odluke, očito je odlučio zaigrati na sigurno.

Je li i u takvoj situaciji uopće bilo moguće osvojiti trofej?

- Da se nije dogodilo to što se dogodilo, sigurno bi se borili do kraja prvenstva i uzeli kup, u to sam siguran. Vjerujem da smo imali sposobnost, atmosferu i kvalitetu za više od ovoga, ali netko je preuzeo odgovornost i odlučio drugačije.

Da možete vratiti vrijeme, koje bi odluke donijeli drugačije, koje igrače ne bi doveli?

- Neke ne bih doveo, ali ne žalim zbog odluka jer one su dio mog posla. Svaki klub i svaki sportski direktor u najvećim klubovima i s najvećim budžetima griješe, ali bitno je da ih je što manje i da ih korigirate bez velike štete za klub. Na primjeru Marka Futacsa pokazat ću vam koliko je teško raditi u Hajduku. Kritizirali su me zato što sam doveo ozlijeđenog igrača, a kad je postao najbolji strijelac lige i Bog, kritizirali su me zbog izlazne klauzule od samo 1.5 milijuna eura. A kad smo potpisali novi ugovor i podigli mu izlaznu klauzulu na 2 milijuna eura, kritizirali su me jer se opet ozlijedio. On i Said su dva najbolja strijelca Hajduka u zadnje dvije sezone, obojica su došli za sitne novce, i ako ih žele sutra prodati, dobit će za njih više nego što je uloženo. Navijače vode emocije, ali ja ne smijem biti takav, ja moram zadržati racionalnost i brinuti o dugoročnom razvoju kluba.

Zašto Futacs želi otići, je li u pitanju napad u centru grada?

- Meni to nije rekao, to sam pročitao u novinama. On je važan igrač za Hajduk, pod ugovorom je...

Prihvaćate li krivicu zbog toga što bi Hajduk mogao ostati bez sva tri golmana?

- Kad sam stigao u Hajduk, imali smo reprezentativca, kapetana i najboljeg igrača Lovru Kalinića u zadnjoj godini ugovora. Potpisali smo novi ugovor, napravili najveći transfer u povijesti za jednog golmana u HNL-u, i četvrti najveći u povijesti Hajduka. Letica je u to vrijeme bio u Rudešu, produžili smo i njemu ugovor za godinu dana, i podigli plaću. Željeli smo produžiti ugovor i Grbiću, ali on nije želio ostati pod ponuđenim uvjetima, a tražio je i garanciju da će braniti. To mu nisam mogao dati, ne mogu biti dva prva golmana. Stoga je moj plan za iduću sezonu bio zadržati Stipicu i Leticu, i dovesti mladoga golmana koji bi branio za B momčad. Nakon 22. travnja taj plan nije više bio održiv. Posao sportskog direktora nije video igrica, stvari se mijenjaju iz sata u sat, ali zato moramo biti sposobni riješiti nešto što netko drugi ne može inače bi taj posao mogao raditi bilo tko.

Jeste li znali da su igrači bili nesretni zbog ponašanja nekih članova stožera, da su imali zdravstvenih problema u završnici sezone, da su neki članovi stožera otišli zbog nemogućnosti suradnje...?

- Znam na što mislite i o čemu ste uostalom nedavno pisali, ali nisam sretan s tim što sam o tome čitao. Moje je mišljenje da neke stvari moraju ostati unutar kluba, i zato ne želim o detaljima. Znao sam da postoje neke neugodne situacije, i da sam ostao, pokušao bi ih riješiti. O tim osobama mogu reći samo da su profesionalci, ali da neke stvari i odnose treba prilagoditi i bolje koordinirati. Što se tiče kondicijskih trenera, za mene je tužno da je Febbrari otišao, jer je to čovjek od koga se moglo puno naučiti, isto tako i od Katušića koji je radio sjajan posao u individualnom radu, ali i Previšić koji je jako mlad i perspektivan trener, vrhunski profesionalac. Žao mi je što nisu iskorišteni na najbolji mogući način. Da sam ostao, sigurno bih tražio analizu zbog čega je npr. bilo toliko ozljeda mišića.

Kako ste surađivali s Bjelanovićem i je li on dobar izbor za sportskog direktora?

- On je logičan izbor, od prvoga dana sam vjerovao da će me naslijediti. Žao mi je jedino što proces nije odrađen korektno, što me nitko nije pitao za mišljenje. Da su me pitali, ja bih rekao da je on prava osoba za taj posao. Radili smo intenzivno, on se malo udaljio prije par mjeseci zbog obiteljskih razloga, rođenje djeteta, nadam se da je sada opet potpuno unutra, jer ovo nije privremeni posao, Hajduk traži čovjeka 24 sata na dan. On ima znanja i mogućnosti da radi dobar posao, a ja sam mu, da budem i malo neskroman, ostavio posložene stvari. Evo za primjer, ako mi se već predbacuje da nisam riješio problem Letice, zašto mi se ne da kredit za to što sam riješio problem Gyurcsó? Sve što je trebalo je poslati e-mail Pogonu u kome stoji da ćemo zadržati Gyurcsó, jer su svi ostali uvjeti bili već dogovoreni.

Kakav je igrač Adam Gyurcsó?

- Rekao sam prošle zime da ću dovesti igrača koji će imati Ercegove brojke i nisu mi vjerovali. Doveo sam njega, Filipa i Caktaša, i jedini u koga trener nije vjerovao je bio Gyurcsó. No ja sam vjerovao da može, kao što vjerujem da može i Filip ako budu strpljivi s njim. Godinu ranije vrijedio je 1.5 milijuna eura, mi smo ga platili pet puta manje. To je tako, neke stvari vidite ili ne, meni su se smijali kad sam rekao da je Juranović reprezentativni kalibar. A danas?

Zašto ste imali tri lijeva beka, plus Bradarića u B momčadi?

- Zaboravljate da je na zimu Fomitschow trebao otići, ali kako je Memolla morao na operaciju i 2-3 mjeseca pauze, a Brdarić je imao punu minutažu u B momčadi, morali smo dovesti Filipa. Memolla je reprezentativac, Filip je reprezentativac, koliko je to igrača iz HNL-a u reprezentacijama? Filip nije na dobroj razini, ali vjerujem ako mu se da vrijeme da će opravdati povjerenje i Hajduk u njemu sigurno može imati dobru vrijednost.

Jeste li očekivali više od Almeide?

- Iako je bio vrlo važan dio svlačionice i kad nije igrao, moram reći da jesam. On je svojim iskustvom i profesionalizmom donio puno toga, ali na žalost ne na terenu. Sjajno je odradio pripreme u Turskoj, ali pukla mu je kost, a za momka u tim godinama, 195 cm visokoga, oporavak ne ide tako brzo, iako je riječ vjerojatno o najvećem imenu koje je ikad zaigralo u HNL, a nije bio ni izbliza plaćen koliko vrijedi, i koliko se pisalo.

Jesu li plaće u Hajduku prevelike za treće mjesto i finale kupa, pogotovo strancima?

- Kao prvo Hajduk ima treći budžet po visini plaće i četvrti za trošak seniorskog pogona kad uključite naknadu za transfere. Ponosan sam što smo podigli plaće i vjerujem da bismo to ponovno napravili. Na dolasku je bio izazov isplatiti plaće, no evo niti jedan mjesec se nije dogodio da su plaće došle u pitanje niti bi tako bilo u idućoj sezoni što govori da smo posao odrađivali odgovorno. Svi govore o plaćama i upiru prste u strance, a stranici nisu najplaćeniji igrači Hajduka. Pitaju i zašto velike plaće imaju Caktaš i Radošević iako ni njihove brojke nisu točne i sigurno nisu preplaćeni. Njih dvojica stigli su iz Rubina i iz Salzburga, u dobrim su godinama, domaći igrači, njihovim smo dovođenjem željeli pokazati ljudima u Dalmaciji, Hrvatskoj i Europi da Hajduk opet ima tu snagu. Da smo ih kupovali, morali bi ih platiti barem 1- 1.5 milijuna eura, a kako smo ih dobili besplatno, Hajduk ih obojicu može sutra prodati, i vratiti novac, a ne zaboravite da su već jednom prodani.

Zašto ste platili proviziju menadžeru Borje Lopeza?

- Imate tri načina za dovesti igrača, platiti klubu, igraču ili posredniku. A sad vas ja pitam, da smo otišli u Barcelonu i tražili da nam prodaju lijevoga stopera od 23 godine, koga je Enrique vodio na sve prijateljske utakmice, i za koga je Monaco platio 2.7 milijuna eura odštete, koliko bi nam tražili. Par milijuna sigurno. Eto, mi smo pregovarali s njegovim agentom koji radi dosta poslova s Barcelonom, i on nam je rekao da će se pobrinuti da igrač dođe bez odštete i bez naknade za razvoj. Meni je to bila laka i dobra poslovna odluka, 200 tisuća eura za Borju nije puno novca a da smo ih platili Barceloni, a ne menadžeru, nikome ne bi bilo sumnjivo. I njega sutra mogu prodati za puno veći novac, on i Nižić su najbolji stoperski par u HNL-u. Jako me smeta što se iste odluke proglašavaju briljantnim ili kriminalnim ovisno o trenutku.

Kao ste se osjećali kad ste pročitali da je vaš brat Saidov menadžer?

- Smatram da je to bilo nepoštovanje kao i još mnogo napisanih neistina. Saida znam od ranije jer je igrao u klubu u kome je radio moj brat, no on nije sudjelovao u njegovom dovođenju. Nemam problem s kritikom, ali samo ako je konstruktivna, ako se temelji na činjenicama a ne laži i uvredama na osobnoj razini.

Smatrate li osobnom kritikom kad netko napiše da Savvas nije za Hajduk na temelju pogreške u finalu kupa?

- Ne. To je bila velika pogreška, ali on ju je napravio zato što je pristao igrati na poziciji koja nije njegova, žrtvovao se za momčad. Nitko ne kritizira napadače koji su promašili jako puno prilika, niti se sjeća kako je Savvas odigrao polufinale protiv Lokomotive. On nije zaslužio da napravi takvu pogrešku, trebali ste ga vidjeti kako plače u svlačionici... Jedina osoba koja ne griješi je ona koja ne preuzima odgovornost, a on je preuzeo odgovornost. Savvas je pogriješio, ali o njemu kao igraču Hajduka najbolje govori to što su se tri trenera mijenjala i svaki ga je vidio kao bitan dio momčadi.

Što kažete na prvi potez Hajduka nakon vašeg odlaska, angažman Mirka Ivanovskog?

- Mislim da je to dobar potez Hajduka. Prošlo ljeto želio sam ga dovesti, ali mi je Carrillo koji ga je trenirao u Videotonu kazao da nije uvjeren da je to dobar potez. Prošle zime, nakon prodaje Ercega, pitao sam i Kopića hoćemo li uzeti Ivanovskog koga je on trenirao u Slavenu, i on mi je rekao da nije uvjeren da nam Ivanovski može pomoći. Očito je promijenio mišljenje, i drago mi je da je tako, jer mislim da je on dobar igrač...

Dosta polemika bilo je oko vaše odluke da prodate Ercega i Ohandzu, s kojima bi se lakše upustili u bitku za prvo mjesto. Jeste li pogriješili?

- Umjesto njih doveli smo Gjurcsa i Caktaša, i u narednih 10 utakmica imali svega jedan poraz. Da sam bio sebičan, da sam mislio samo na sebe i svoj posao, ne bih prodao Ercega i Ohandzu. Jurio bih trofej, i na kraju sezone otišao. Ali nisam, razmišljao sam o narednoj sezoni u kojoj Hajduk može napasti naslov prvaka, riskirao sam i uveo u momčad Kovačevića i Šegu. Iskreno, moje je mišljenje da smo i bez Ercega, i bez Ohandze bili dovoljno dobri da osvojimo naslov i ove godine.

Jeste li planirali ostati u Hajduku i nakon ljeta?

- Imao sam ponudu Ivana Kosa da ostanem i nakon ljeta. Pričali smo, postojala je mogućnost koja je najviše zavisila o rezultatu, ali nakon 22. travnja stvari su se promijenile.

Sad na odlasku možete slobodno reći što mislite o sucima i pogreškama na račun Hajduka. Je li ih bilo?

- Hrvatska ima odlučan image kad je u pitanju reprezentacija, ali ne tako dobar image kad je u pitanju liga. Natjecanje se uopće ne čini kao natjecanje, Dinamo uvijek pobjeđuje... Pričao sam s ljudima iz HNS-a, rekao im da moraju više voditi računa o kvaliteti proizvoda koji prodaju. Poljska, Mađarska, pa čak i Slovenija imaju bolji proizvod, zato i prodaju TV prava za puno veće iznose. Bio sam u malom klubu Estoril u Portugalu, igrali smo dva puta EL, budžet nam je bio 6 milijuna eura, a od TV prava smo dobivali 3 milijuna. Sve Hajdukove utakmice se prenose, a Hajduk za to dobiva mrvice, oko 300.000 eura. A ima i najviše TV gledatelja, najviše navijača na stadionima... Nije logično. Jak Hajduk, jak Dinamo, jaka Rijeka čine i ligu jačom, time i zanimljivijom i poželjnijom za gledanje. A što se tiče sudaca, neka se zapitaju zbog čega Hrvatska nema suce na završnici El, LP, EP, SP..., a recimo Slovenija i Srbija imaju. Da sam Hrvat, bilo bi me sram zbog toga, jer Hrvatska nije gora od zemalja u okruženju.

Što planirate u skoroj budućnosti?

- Zbog respekta prema Hajduku nisam ništa napravio po tom pitanju. Čekao sam da mi istekne ugovor i da Hajduk nešto objavi, a kad nisu, objavio sam oproštajno pismo. Imao sam tri – četiri poziva, ali teško da ću ih prihvatiti. Znam da idem kući, a nakon toga...

Koja je najljepša uspomena koju nosite iz Splita?

- Lijepi grad, pristojni ljudi koji su me uvijek lijepo tretirali, pun Poljud protiv Brondbyja i Evertona... Da živim 100 godina, te mi uspomene nikad neće izblijediti iz sjećanja. Na žalost neki su me ljudi odvojili od Hajduka, ali Hajduk ne mogu odvojiti od mene. Nakon zadnje utakmice s Osijekom na Poljudu, spustio sam se na travnjak, osjetio sam da je to moja zadnja utakmica, i želio sam malo biti sam, zadržati taj osjećaj kao uspomenu.

Imate li loših uspomena?

- Kako ne, penali protiv Maccabija, frustracija što nismo uspjeli ući u grupnu fazu EL, propitivanje mojih primanja i bonusa, izmišljenih dodatnih bonusa... Žalim što dio Dalmacije i Hrvatske, iz koje su ljudi često emigrirali kao i iz mog Portugala, ne tretiraju strance kako bi trebali, nego kao da smo drugačiji. Neki ljudi u Splitu očito se nisu mogli nositi s činjenicom da su strani sportski direktor i predsjednik iz drugoga hrvatskog grada imali najbolje rezultate u zadnjih 6-7 godina.

Kakav Hajduk ostavljate?

- Kad sam došao, zatekao sam igrače koji su prema Transfermarktu, a ne nečijem komentaru ili slobodnoj procijeni vrijedili 21.7 milijuna eura, ostavljam momčad koja vrijedi 26 milijuna eura, a u međuvremenu smo transferirali igrača u vrijednosti 21.2 milijuna, a potrošili svega 2.3 milijuna eura... To su činjenice, kao što je činjenica da smo na početku imali jednoga A reprezentativca, a sada ih imamo 6-7. Ako je to loš posao, onda sam kriv...