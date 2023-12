Hajduk je ključne igrače vezao novim ugovorima, trojica su na čekanju. Mogli bi otići na zimu

Nakon što je Rokasa Pukštasa vezao novim ugovorom do ljeta 2027. godine, Hajduk je jučer isto napravio i s drugom mladim talentiranim igračem sa sjevernoameričkog kontinenta - Nikom Sigurom - koji je produžio vjernost klubu sve do ljeta 2028. godine. Dugoročni ugovori za mlade nadarene igrače odličan su temelj za rast i razvoj kluba u narednim sezonama, ali i jako dobar adut u pregovorima s inozemnim klubovima, koji bi ih poželjeli vidjeti u svojim redovima.

Pokretanje videa ... Akcija zbog Hajduka | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Zanimljivo je kako su obojica mladića Hajduku praktično "pala s neba", obojica su preko menadžera zatražili i dobili mogućnost da dođu na probu na Poljud, i obojica su priliku iskoristila. U prvom redu zbog svoje kvalitete, ali i zbog upornosti i radnih navika koje ih obojicu krase. Danas obojica vrijede milijune, a cijena će im samo rasti jer su obojica nezamjenjivi članovi početne postave. Pukštas u veznom redu, odakle se često ubacuje u napad iz drugog plana, a Sigur u dvojakoj ulozi, desnog beka ili defenzivnog veznog. Obojica su mladi reprezentativci koji će u budućnosti konkurirati i za seniorsku vrstu Amerike, odnosno Hrvatske, ako ne prije, ono svakako za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

A da se cijela priča nije odvila slučajno nego planski, potvrđuju i dugoročni ugovori ostalih igrača u Hajdukovoj svlačionici. Svi ključni igrači Karoglanove momčadi redom su vezani dugoročnim ugovorima. Sigur i Mihael Žaper do ljeta 2028. godine, Marko Livaja, Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija, Filip Uremović i Leon Dajaku do ljeta 2027. godine, Ivan Lučić, Dario Melnjak, Emir Sahiti, Roko Brajković, Tino Blaž Lauš, Yassine Benrahou, Anthony Kalik, Fahd Moufi, Ismael Diallo, Ferro... do ljeta 2026. godine, Lovre Kalinić, Josip Elez, Aleksandar Trajkovski... do ljeta 2025. godine.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedini igrači koji nemaju duže ugovore s Hajdukom su veteran Vadis Odjidja te Dino Mikanović i Ivan Dolček, koji su i onako na izlaznim vratima i već bi u zimskom prijelaznom roku mogli potražiti novu sredinu. Bit će zanimljivo vidjeti i kako će se dalje razvijati karijere nekadašnjih juniora, koji su igrali finale Lige prvaka i koji su uglavnom poslani na posudbe gdje se kale i tek trebaju izboriti za povratak na Poljud a time i dugoročni ugovor. Hajduk na posudbama i na dvojnoj licenci ima još jednu kompletnu postavu mladih igrača, od kojih će se neki posve sigurno vratiti na Poljud.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igrača poput Karla Sentića, Tonija Silića, Marka Capana, Ivana Krole, Dominika Prpića, Šimuna Hrgovića, Jere Vrcića, Mate Antunovića, Borne Buljana, Matea Jurića-Petrašila, Nike Đolonge, Ante Kavelja, Krešimira Nazora, Filipa Čuića...