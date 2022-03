Hajduk je izborio finale kupa, no osim tog, najvećeg dobitka, u srijedu smo na Poljudu vidjeli još nekoliko gotovo jednako vrijednih dobitaka za nastavak sezone. Prvi je to što je Hajduk nakon 2018. godine opet u igri za barem jedan trofej sve do kraja sezone, a to će zasigurno barem malo ublažiti pritisak na momčad.