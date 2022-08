Hajduk je oduševio navijače: Svim pretplatnicima besplatna ulaznica za susret s Villarrealom

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Portugalska Vitorija je apsolvirana, a sada je ostala samo još jedna stepenica na putu do grupne faze Konferencijske lige. No, najteža moguća. Hajduk će u play-offu Konferencijske lige igrati protiv prošlosezonskog polufinalista Lige prvaka Villarreala, prva utakmica igra se u Španjolskoj 18. kolovoza, a uzvrat je na Poljudu tjedan dana kasnije. Loša vijest za navijače je što stadion neće biti pun jer Hajduk je zbog rasizma i zakrčenog prolaza na utakmici protiv Vitorije dobio kaznu od Uefe i kapacitet stadiona smanjen je za 3000 sjedećih mjesta. Dan je derbija, svi iščekuju spektakl protiv Dinama na Maksimiru pa zatim i prvu utakmicu protiv Villarreala, a Hajduk je za to vrijeme pripremio iznenađenje za svoje vjerne navijače. Svi pretplatnici za domaće utakmice, a ima ih više od deset tisuća, dobit će besplatnu ulaznicu za utakmicu protiv Villarreala na Poljudu. Pretplata uključuje domaće prvenstvene utakmice i susrete Kupa koji se igraju na Poljudu, no za europske utakmice uobičajeno je da se ulaznice prodavaju zasebno. Ipak, ovaj put je Hajduk odlučio obradovati svoje navijače. Vjernost se itekako isplati. - U utorak 16. kolovoza s početkom u 12 sati počinje preuzimanje i prodaja ulaznica za sve pretplatnike i članove za uzvratnu utakmicu Play-offa Konferencijske lige Hajduk - Villarreal koja će se igrati 25. kolovoza na stadionu Poljud s početkom u 21 sat. Posebne pogodnosti za ovu utakmicu imaju pretplatnici za aktualnu natjecateljsku sezonu te članovi Kluba za 2022. godinu. Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice samo u slučaju da se iste do tada ne prodaju. HNK Hajduk će sukladno kazni UEFA-e imati smanjen kapacitet stadiona za 3.000 sjedećih mjesta tako da će za ovaj susret biti zatvoreni ulaz B (tribina Zapad) te ulaz T (tribina Istok). Za navedene sektore neće biti moguće kupiti ulaznicu - objavio je Hajduk. I to je vijest koja će, ne sumnjamo, obradovati brojne navijače Hajduka. Na utakmici protiv Vitorije stadion je bio krcat, rasprodao se u nekoliko dana, a vrijedni papirići bi za Villarreal mogli planuti u jednom danu. Interes je ogroman, ludilo i euforija opet su zahvatili Split.