'Hajduk je prije dovodio igrače kojima klub nešto znači. Nisam igrao s boljim igračem od Livaje'

Samo jedan nastup falio je Dini Mikanoviću (30) da zaokruži 'stotku' u dresu Hajduka, ali dva mandata na Poljudu pamtit će po tri osvojena Rabuzinova sunca. Po povratku u Hajduk, prije tri godine, klub je do gotovo posljednjeg kola bio u igri za naslov prvaka, ali je sve uprskao. I to je ono za čime najviše žali.

Pokretanje videa... 00:25 Reakcija Nike Sigura na Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mikanović je ljetos otišao s Poljuda nakon isteka ugovora i skrasio se u Gorici s kojom se, pak, bori za ostanak u HNL-u, a proteklo kolo obilježio je upravo on golom za pobjedu protiv Osijeka (1-0). U razgovoru za Sport nedjeljom prisjetio se hajdučkih dana...

- Razumijem navijače i njihovo nezadovoljstvo, 20 godina bez naslova prvaka, to je nemoguće. Kad smo uzeli Kup prve godine, kao da je nešto palo s mene. Otišao sam doma, nisam ni slavio. Tih mjeseci bilo je da moramo nešto osvojili, ali neće biti ništa ako ne osvojimo. No, zbog navijača i svega, nama je cilj bio da uzmemo taj trofej i navijačima priredimo veselje - rekao je Mikanović.

Split: Slavlje igrača Hajduka nakon pobjede protiv Dinama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk se vratio na prvo mjesto nakon pobjede protiv Varaždina, ali igra je bezidejna i loša pa su navijači izviždali igrače čak i nakon pobjede. A koliko je teško nositi bijeli dres, opisao je Mikanović.

- Sve je dobro dok dobro ide. Kada krenu lošiji rezultati, onda kreću, mislim nisu problemi, ali mediji, komentari, navijači... Pa u 15. minuti kada promašiš centaršut, čuješ 'buuuuuuuuuuuuuuuu' s jedne tribine, na drugi centaršut druga tribina isto 'buuuuuuuuuuuuuuu'. Onda je problem. Vratio sam se u klub prije tri godine, krenulo je fantastično. Imali smo Lukšu Jakobušića, top čovjek i predsjednik. Puno smo s njim razgovarali, morali smo osvojiti naslov, ali nismo morali. Moramo osvojiti, dobri smo, bilo bi svima žao ako ne osvojimo, ali ako ne osvojimo, idemo dalje. To je bio cilj. Uzeli smo Kup, bili smo jako blizu u prvenstvu. Pobijedili smo Dinamo na Poljudu 1-0 i ostanemo bez Livaje i Kalinića uoči Koprivnice. Mali Ljubičić zaigra, promaši mrtvaca i ostane 0-0. Da smo pobijedili, idemo u Maksimir zadnje kolo za prvaka, tko pobijedi, prvi je. To bi bila utakmica godine, ali nije se ostvarilo - žali bivši igrač Hajduka.

Split: Derbi Hajduka i Dinama na stadionu Poljud | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Livaja vratio se u Hajduk prije četiri godine i od tada je nedodirljiv u HNL-u. Najbolji je igrač i strijelac te vuče klub koji je previše ovisan o njemu.

- Nikada nisam igrao s igračem boljim od Livaje. Nabiješ mu loptu 120 metara u zrak, on je bez gledanja smiri. Ja moram staviti dvije noge da me pogodi. Ima u HNL-u jako dobrih igrača, ali nitko nije poput njega. Nemoguće ga je braniti jedan na jedan, jedino ako će on izmišljati nešto svoje. Fantastičan igrač.

Zagreb: MAXtv, 1. HNL, 26. kolo, NK Zagreb - HNK Hajduk | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedan od povratnika je i Stipe Biuk koji je došao pomoći klubu u borbi za naslov prvaka, ali još nije pružio ni blizu koliko se očekuje od njega. Mnogi su dojma da igra pod kočnicom, a na utakmici protiv Lokomotive je tražio promjenu na poluvremenu.

- Čuvao sam ga na treninzima, jako ga je teško čuvati. Ima sve, prvi korak, brzina, izbacivanje. Sada, što je tu problem... Glupo mi je komentirati što mu fali, napravio je transfer od osam milijuna eura, ali da je malo bezobrazniji, da razmišlja 'idem sam završiti'. Svaki put misli hoće li dodati i tu se izgubi. Mora biti bezobrazniji, pucaj pa promaši, što ima veze ako ti golman obrani.

Smatra kako je Hajduk bio najbolji kada je dovodio domaće igrače.

- Hajduk je u to vrijeme dovodio igrače kojima klub nešto znači. Da je svaka utakmica bacanje na glavu. I onda je krenulo na sve ili ništa, ne kažem da ti igrači ne grizu, ali ne doživljavaju okolinu kao mi. Ako Hajduk izgubi, cijeli grad je mrtav do sljedeće utakmice. Kad se pobijedi, slavi se tjedan dana. Po tom pitanju je otišlo u krivom smjeru. Imaš stranaca, bio sam u Kazahstanu, dovodili su igrače iz Slovačke, Mađarske, Poljske, to je naš mentalitet, bacaju se na glavu svaku loptu. Druge godine počeli su dovoditi igrače iz drugih zemalja. I oni daju sto posto, ali fali vatre i energije. Kada potpišeš ugovor na četiri godine, ima igrača koji kažu 'hvala lijepa'. Neće dati nešto ekstra - ustvrdio je Mikanović.