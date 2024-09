Hajduk je raskinuo suradnju sa Slobodnom Dalmacijom

Splitski nogometni klub Hajduk odlučio je prekinuti suradnju sa Slobodnom Dalmacijom. Službenu objavu Hajduka prenosimo u cijelosti.

"Uprava HNK Hajduk odlučila je raskinuti ugovornu suradnju sa Slobodnom Dalmacijom. Odluka prema ugovornim obvezama stupa na snagu 30 dana od objave, točnije 15. listopada.

HNK Hajduk je prema mediju s kojim povezanost vuče korijene u daleku povijest, nastojao i težio u nekoliko navrata korigirati i unaprijediti suradnju. Nažalost, to se nije dogodilo.

Svjesni smo veličine i značenja Slobodne Dalmacije za Split i Dalmaciju, a svjesni smo kako su i danas mnogi novinari zaposleni u ovoj medijskoj kući u samom vrhu hrvatskog novinarstva. Njihova profesionalnost, ljudske kvalitete te privrženost Splitu i Hajduku jedina su svijetla točka današnje Slobodne Dalmacije. Zato ih pozivamo da i dalje svoj posao obavljaju časno i pošteno.

Svjesni smo i da je sloboda izražavanja mišljenja osnovni temelj demokratskog društva. Hajduk kao sportski klub i institucija poštuje novinare koji objektivno i argumentirano kritiziraju i propitkuju poteze Kluba. Poteze na koje često zbog određenih okolnosti nismo pravovremeno reagirali i što transparentnije obavijestili hajdučku javnost, do koje nam je najviše stalo.

Nažalost, u posljednje vrijeme svjedoci smo sve češće težnje za senzacionalizmom, izrugivanjem i omalovažavanjem od strane jednog od najstarijeg splitskog, dalmatinskog i hrvatskog medija.

Već nekoliko godina traje nekorektan odnos prema Hajduku, a posebno se to odnosi na razdoblje od dolaska novinara Pere Smolčića na mjesto urednika sportske rubrike. Novinar Smolčić jasno i vidljivo u svojim tekstovima vodi dugogodišnju iscrpnu bitku po pitanju modela i načina upravljanja Kluba. Njegova težnja je rušiti one koji unutar takvog modela i sustava pokušavaju ostvariti bilo kakav sportski ili financijski uspjeh. Stoga je ova „partnerska“ suradnja došla svom kraju, zahvaljujući nezamislivom destabiliziranju Kluba, i to u najtežim trenucima.

HNK Hajduk će i dalje prema Slobodnoj Dalmaciji imati jednaki tretman kao i prema svim medijima koji prate Klub, ali ćemo u datim okolnostima pravodobno reagirati kako bismo zaštitili ugled i veličinu institucije, koja u ovom trenutku okuplja više od 122.000 članova i gotovo 20.000 pretplatnika.", objavio je Hajduk.