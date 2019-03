Hajduk o 'mesarima': Mi smo uvijek bili antifašistički klub...

Iako postoje indicije da je skandalozni transparent ''Maksovi mesari'' istican među navijačima Hajduka i ranije, o njegovom postojanju javnost je upoznata tek prije dva tjedna, nakon gostovanja Hajduka na Rujevici. I da stvar bude gora, u ta dva tjedna izostala je bilo kakva reakcija nadležnih, pogotovo jer se transparent nakon Rujevice pojavio i na Poljudu tijekom utakmice Hajduka i Gorice te u Zaprešiću tijekom utakmice Inter i Hajduka. Nije reagirala zaštitarska služba, nisu reagirali ni policajci... Danas se priopćenjem oglasio Hajduk te se ogradio od postupka svojih navijača, ako se takvi bolesni umovi uopće mogu nazivati navijačima. U priopćenju koje prenosimo u cijelosti stoji:

''HNK Hajduk kao i uvijek do sada najoštrije osuđuje sve oblike govora mržnje te ima nultu toleranciju prema bilo kakvom iskazivanju i potenciranju netrpeljivosti. Referirajući se na posljednje slučajeve kojima smo svjedočili na utakmicama našeg kluba, javnost želimo izvijestiti kako smo prema nadležnoj instituciji reagirali odmah po saznanju o pojavi diskriminirajućih sadržaja i uvredljivih poruka. HNK Hajduk je kroz svoju bogatu i slavnu povijest uvijek ponosno isticao svoj antifašistički identitet, pa se i ovom prigodom jasno ograđujemo od svih poruka pojedinaca koje su neprihvatljive i koje se ni na kakav način ne mogu povezivati s prošlošću i sadašnjošću našeg kluba.

Posve je sigurno da Hajduka čeka nova drastična kazna, moguće i ponovno zatvaranja Poljuda za gledatelje, no činjenica je da kažnjavanje svih navijača neće riješiti problem, nego će ga samo pomesti od tepih. Do nekog novog bolesnog pokušaja veličanja zločinaca i mijenjanja tijeka povijesti. Hajduk ima ozbiljan problem, i neće ga uspjeti riješiti sam, ovo je problem kojim se moraju pozabaviti institucije, i to što prije, dok ne bude prekasno...