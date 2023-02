Hajduk je za svoj 112. rođendan dobio leksikon kakav nema niti jedan klub na svijetu...

Hajduk je 112. rođendan obilježio na mjestu na kojem je i osnovan. Poznato je kako se ideja o osnivanju Hajduka rodila u Pragu, među splitskim studentima, no malo je poznato da je Osnivačka skupština kluba održana upravo u Hrvatskom domu u Splitu. I baš kao što su poznati svi važni detalji iz povijesti kluba, od datuma njegovog rođendana do imena osnivača, od danas su poznata i imena svih njegovih igrača i funkcionera. I ne samo imena, nego i njihove uloge u povijesti kluba, fotografije, datumi rođenja te smrti za pokojne, broj odigranih utakmica...

Jedinstveni leksikon, svojevrsna Bibliju Hajduka djelo je autora Jurice Gizdića, kome je ovo 20. knjiga o Hajduku, po svemu najobimnija.

- U leksikonu je svoje mjesto našlo 1.763 osobe koji su svaki na svoj način dio "hajdučke obitelji" Ovakvo izdanje nema nijedan klub pod okriljem UEFA-e, a vjerojatno ni FIFA-e – kazao je autor Gizdić.

Recenzent knjige, kolega novinar Mijo Grabovac istakao je kako je Hajdukovom kroničaru Gizdiću od 83. knjiga sportske tematike dok je predsjednik Skupštine Vinko Radovani dodao kako je Gizdić sve rekao rečenicom: "Hajduk je moj život i ja sam s njim najsretniji čovjek na svijetu"

Jedan od veterana Hajduka koji je našao svoje mjesto u knjizi je Zoran Vulić

- Mi veterani moramo biti zahvalni Jurici i ponosni na njega, on nas želi okupiti na jednom mjestu. Ja sam bio igrač i trener Hajduka, moj otac je također igrao za Hajduk i on me odgojio da uvijek u sebi nosim tu emociju. Igrao sam polufinale Kupa UEFA i četvrtfinale Lige prvaka s Hajdukom i što se mog doprinosa Hajduku tiče mogu slobodno sutra umrijeti. Ali se nadam da ću bar još jednom doživjeti Hajduka u Ligi prvaka.

Na promociji leksikona bio je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, koji je čestitao rođendan Hajduku te je naglasio kako HOO brine o svim sportovima, klubovima i sportašima, ali kako je Hajduk jedna od klubova koji imaju veliko značenje.

- U Jurici Gizdiću imamo veliko blago, ovako veliki klub kao što je Hajduk zaslužuje tako velikog čovjeka kakav je Gizdić.

Bilo je zanimljivo čuti kako je Gizdić došao do podataka o svakom igraču primjerice, pa čak i onima koji su nastupili svega jednom za Hajduk.

- Bilo je dosta teškoća, ali kad se nešto voli ništa nije teško. Jedna od primjera je Mirko Benzon, koji je nastupio svega jednom 1912. godine, njegova je obitelj porijeklom iz Vranjica, on se rodio u Muću, živio je u Osijeku a pokopan je u Zagrebu. Kako ga detektirati. Njega smo pronašli preko uprave groblja, tražio sam tko plaća naknadu za njegov grob i pronašao njegovog praunuka, koji se iznenadio da se Hajduk sjetio njegovog djeda – otkrio je Gizdić jedna od bezbroj primjera i dodao:

- Hajduk može biti u krizi rezultata ali ne smije biti u krizi ljudskost" Radeći na leksikonu kontaktirao sam jako puno ljudi iz "hajdučke obitelji" i nitko me nije odbio.



Leksikon Hajduka u brojkama:

Osnivači, tvorac imena Hajduk i potpisnik "Akta o osnutku" - 8 osoba

Nogometaši koji su odigrali prvu utakmicu između A i B momčadi, te nogometaši prve momčadi do danas - 1464 igrača

Predsjednici Kluba, Skupštine i Nadzornog odbora - 72 osobe

Potpredsjednici kluba - 77 osoba

Potpredsjednici Skupštine - 6 osoba

Potpredsjednici Nadzornog odbora - 9 osoba

Treneri seniorske momčadi - 82 osobe

Trofejni treneri mlađih uzrasta - 6 osoba

Treneri koji su najmanje 9 godina trenirali mlađe uzraste - 7 osoba

Tajnici/direktori - 56 osoba

Članovi Uprava š.d.d. – 5 osoba

Sportski direktori - 25 osoba

Voditelji škole nogometa (Akademije) - 28 osoba

Predsjednici komisija - 55 osoba

Posebne legende- 29 osoba

Autor Jurica Gizdić posebno se zahvalio obiteljima preminulih nogometaša, veteranima svih generacija kluba, Torcidi, Našem Hajduku, djelatnicima matičnih ureda, župnicima muzeolozima, djelatnicima dalmatinskih groblja i brojnim drugim entuzijastima koji su dali svoj obol u izradi ovog dokumenta.

- Još jednom se pokazalo zajedništvo i volja svih da sudjeluju i budu dio nečeg velikog u Hajdukovoj povijesti, što izlazak klupskog leksikona svakako jest.

