'Hajduk je zakidan, suci deset godina sude samo za Dinamo'

Hajduk je trpio nepravdu jako dugo, skoro 20 godina. Bili su u svemu podređeni. Njihov glavni konkurent je imao deset naslova zaredom. Pa gdje to ima, pita se Ćiro Blažević.

Tema je, naravno, utakmica Hrvatske i Mađarske na Poljudu. U Hajduku traže promjene jer, kako tvrde, sustav ne valja. U HNS-u su obećali promjene, neke su već napravili.

- Hajduk je bio sustavno zakinut, godinama je sve bilo usmjereno protiv njih. Varali smo Hajduk, ja to znam najbolje. Boli me briga za Hajduk, dinamovac sam, ali istina je istina. Bili su u podređenom položaju... Ma svi to znaju, samo nitko neće reći...

Dobro, ali vaša riječ ipak ima težinu, dugo ste u nogometu.

- Što hoćete da kažem? Da su suci godinama svirali za Dinamo, da se niti jedan sudac nije usudio dosuditi bilo što protiv Dinama? Da su kazne prema njima uvijek bile strože nego prema drugima? Zna se tko je bio gazda u HNL-u i što se radilo. Naravno da se pojavio bunt. Ali već sam dosta rekao, nemojte me zajeb... Još će me netko istući.

Vas kao legendu sigurno neće nitko dirnuti.



- Ha, ha... Mogu me povući za ku... ha, ha. Moram ići. Uglavnom, nitko ne voli nepravdu, ne volim je ni ja. Hajduk je bio podređen i to je jedina istina - završio je Ćiro.

Na sastanku Hajduka i HNS-a najavljene su promjene, od šest spornih točaka tri su već usvojene, a sljedeće tri trebale bi također ubrzo biti riješene. Na obostranu radost.