Hajduk: Jedina opcija koja nosi jasnu budućnost je novi stadion!

Hajduk je u ponedjeljak objavio priopćenje u kojem navodi podatke o ekonomskom učinku svojih utakmica na lokalnu zajednicu. Prema podacima Porezne uprave, ističe se prosječan dodatni promet u ugostiteljstvu po utakmici, kao i procjena ukupnog godišnjeg doprinosa. Hajduk je priopćenjem argumentirao zašto treba novi stadion. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Više puta smo javno isticali kako utakmice Hajduka donose direktne benefite lokalnoj ekonomiji, a sada donosimo i konkretne, službene brojke Podaci Porezne uprave ukazuju na to da Hajduk, samo u djelatnosti ugostiteljstva, prosječno generira više od 230.000 eura dodatnog prometa po utakmici

Na godišnjoj razini, to predstavlja izravan poticaj lokalnoj ekonomiji od oko 4,6 milijuna eura. Ako ove brojke stavimo u kontekst životnog vijeka nove stadionske infrastrukture od 50 godina, dolazimo do podatka da Hajduk svojim postojanjem i aktivnošću generira preko 230 milijuna eura dodane vrijednosti samo u ovom sektoru. Riječ je o kapitalu koji gotovo u cijelosti ostaje unutar lokalne zajednice, kako kroz plaće sugrađana zaposlenih u ugostiteljstvu, tako i kroz angažman lokalnih dobavljača i poreznih davanja Gradu.

Ovakvi podaci jasno pokazuju da ulaganje u sportsku infrastrukturu nije samo investicija u sport, već izravno ulaganje u generator gospodarskog rasta koji će kroz desetljeća višestruko otplatiti samu cijenu izgradnje novog stadiona, čineći ga samoodrživim projektom od javnog interesa. Zato dvojbe nema, novi stadion jedina je opcija koja Hajduku, gradu Splitu i cijeloj Hrvatskoj donosi jasnu budućnost i prosperitet."