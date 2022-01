Nakon dvotjednog odmora i rezimiranja svega što se dogodilo u 2021. godini, igrači Hajduka danas su u poslijepodnevnim satima odradili prvi trening u novoj godini. Splićani su započeli pripreme za nastavak proljetnog dijela sezone u kojem će se boriti za Rabuzinovo sunce i naslov prvaka, ali ne u kompletnom sastavu. Nekoliko igrača neće još biti na raspolaganju zbog Covid protokola.

'Bili' će na Poljudu boraviti do 8. siječnja kada sele na pripreme u Portugal gdje će odraditi nekoliko prijateljskih utakmica, a najzvučnija je ona protiv europskog velikana Ajaxa.

Hajduk će intenzivno raditi na pojačanjima i na odlascima. Ono što je sigurno je da se Splićani žele pojačati na pozicijama stopera, desnog beka, kreativnog veznog, desnog krila i centarfora. Ono što možemo kazati je da bi jedna od prinova mogao biti gotovo sigurno Nikola Kalinić. On je pokrenuo proces povratka u Hajduk, on se želi vratiti, tu želi provesti zadnje dane karijere. Ukoliko Hajduk uspije pronaći zajednički jezik s Veronom, Kalinić bi se u sljedeća dva tjedna trebao priključiti momčadi. To je još nepotvrđen podatak, on je još pod ugovorom s Veronom. Pitanje je žele li ga uopće pustiti ili ga žele zadržati i ostaviti na raspolaganju treneru Tudoru.

- U Splitu ćemo biti vrlo kratko, šest dana, a onda idemo na trening kamp u Portugal 15 dana. Tamo ćemo odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a vrlo brzo ćemo i službeno potpisati dogovor s Ajaxom vezan za prijateljski ogled 9. siječnja u Algarveu. Zatim ćemo igrati protiv Servettea, a zatim i dvije utakmice sa Slavijom. Vjerojatno ćemo između utakmice protiv Servettea i Slavije odigrati još jednu utakmicu. Trebao je to biti Celtic, ali zbog situacije s koronom oni ne dolaze u Portugal - rekao je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

Litavac marljivo radi na pojačanjima, a navijački puk zanima što će biti s Marinom Jakolišom.

- Prijelazni je rok tek počeo. Vodimo puno razgovora i ima dosta opcija i mogućnosti i u smislu dolazaka i odlazaka nekih igrača. Informirat ćemo javnost kada nešto bude službeno, ali mogu reći da radimo naporno. S određenim igračima smo u kontaktu, ali ništa vam više od toga zasad ne mogu reći. Što se tiče Marina Jakoliša, on je u Šibeniku na posudbi. Razgovaramo s njegovim agentom i tražimo najbolje rješenje za njega i za Hajduk.

A najbitnije pitanje je - Nikola Kalinić?

- On je trenutno igrač Verone. Naravno, kao što sam i ranije rekao svaki dobar hrvatski igrač je zanimljiv Hajduku. Kalinić je naša želja. Odličan je igrač, ali još uvijek ima šest mjeseci ugovora s Veronom. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati.

Hoće li biti odlazaka?

- To je teško prognozirati. Postoje igrači koji imaju ponude, ali za svaki transfer trebaju zadovoljne biti tri strane. Dosta transfera propadne jer igrači ne žele otići. Vjerujem da će nas neki igrači napustiti.

Hajduk se bori za dva trofeja. Može li ih osvojiti?

- To je naša želja i san. Učinit ćemo sve da se borimo i do samog kraja budemo u igri - zaključio je Nikoličius.

Hajduk želi rasteretiti budžet. Prema neslužbenim informacijama bit će ponuđene prilike za odlascima Čolini, Posavecu, Diamantakosu, Dimitrovu i Kačanikliću. Da pokušaju pronaći posudbe s opcijom otkupa ugovora, Hajduk im ne bi trebao stvarati probleme. Ipak, ostaje pitanje kako će se to sve razvijati i koliko će to sve potrajati.

Nešto će trebati i prodati kako bi se zaradio novac za život. O tome nema službenih informacija, izvjesno je da tržište koje traži igrače razmišlja o mladim i potentnim igračima koji mogu rasti na tržištu. Hajduk ima barem trojicu takvih koji su atraktivni. To su Sahiti, Biuk i Ljubičić. Ništa ne ukazuje na to da bi u prodaju trebao Biuk, a Ljubičić bi postigao dobru cijenu na tržištu. Dolazak Nikole Kalinića zatvorio bi vrata njegovoj minutaži. Hajduk bi njegov odlazak puno lakše podnio od odlaska Stipe Biuka. Što se tiče Emira Sahitija, za njega postoje interes iz Italije. Riječ je o Torinu. Koliko možemo čuti iz kuloara, taj interes Ivana Jurića je itekako zanimljiv.

Trener Valdas Dambrauskas je podijelio dojmove uoči početka priprema i svega što čeka Splićane u nastavku sezone.

- U ovom periodu smo imali nekoliko igrača pozitivnih na koronavirus. Postoji Covid protokol koji se mora poštivati, ali situacija je pod kontrolom. Najvažnija stvar je da napredujemo. Znamo što trebamo napraviti. Ovo je krucijalan trenutak za drugi dio sezone. Moramo napraviti dobar posao jer u ožujku i travnju to nećemo moći - rekao je Dambrauskas, a zatim dodao:

- Kada se pogleda učinak u proteklih sedam utakmica otkad sam ja na klupi napredovali smo u mentalitetu, u odnosima između igrača na terenu i izvan njega, u taktičkom smislu i stilu igre. Ali, još uvijek nas čeka dosta posla.

Hoće li se Hajduk pojačati da bude prvak?

- Znam da ljudi žele trofeje i velike stvari, ali moramo ostati mirno na zemlji. Ne želim gledati unaprijed. Pripremamo se za prvu utakmicu nastavka sezone, 29. siječnja u Šibeniku. Ne pričamo o trofejima, samo želimo pobijediti na Šubićevcu.

Dambrauskas je u nedjelju navečer uživo na Gripama gledao utakmicu Splita i Crvene zvezde, a dočekale su ga ovacije.

- Osjećam to, ali nismo napravili ništa. Nismo ništa osvojili. Četvrti smo na ljestvici. Moramo se fokusirati na stvari, korak po korak. Veliki sam obožavatelj košarke, znam neke igrače Splita i Zvezde. Utakmica se nije razvila u smjeru u kojem smo željeli. Splitu želim uspjeh u ovoj sezoni.

Za Split kažete mi?

- Moramo biti povezani. Znam da oni podržavaju nas, mi njih. Ovaj grad je poznat po nogometu, košarci i vaterpolu. Moramo se držati skupa. Svi oni se bore za titulu, osvajali su ranije naslove prvaka. Za to nam treba podrška grada, regije. Što budemo povezaniji, to ćemo svi biti jači - zaključio je Dambrauskas.

Prvom okupljanju na Poljudu prisustvovala su sljedeća 33 igrača:

Danijel Subašić, Nikola Katić, David Čolina, Josip Vuković, Kristian Dimitrov, Marco Fossati, Alexander Kačaniklić, Stefan Simić, Samuel Eduok, Marko Brkljača, Mario Čuić, Ivan Ćalušić, Dario Melnjak, Dimitrios Diamantakos, Josip Elez, Jani Atanasov, Filip Krovinović, Luka Škaričić, Gergõ Lovrencsics, Jan Mlakar, Ivan Dolček, Toni Silić, Ivan Perić, Josip Posavec, Emir Sahiti, Marin Ljubičić, Lovre Kalinić, Rokas Puktšas, Filip Čuić, Ivan Krolo, Franjo Lazar, Šimun Hrgović, Ivan Čubelić.

Naknadno će se treninzima priključiti Marko Livaja i Stipe Biuk, a klub je predstavio i novog kondicijskog trenera. Riječ je o Škotu Ianu Collu.