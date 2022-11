Hajduk krenuo u zimski šoping: Stiže bivši nogometaš Bayerna?

Kapetan Hajduka Lovre Kalinić 'out' je do kraja sezone zbog puknuća križnog ligamenta, pa je u njegove rukavice 'uletio' mladi, ali pouzdani Karlo Sentić. Ipak, 'bili' se žele dodatno osigurati na golmanskoj poziciji, pa će na Poljud vrlo vjerojatno doći Istrin Ivan Lučić (27).

POGLEDAJTE VIDEO:

Golman je to koji je rođen u Beču, koji je predstavljao Austriju u svim mlađim uzrastima i kojeg je Bayern München kupio u ljeto 2014. od Reida za 400.000 eura, pa slao po posudbama u Bristol City i Aalborg prije nego što je preko bečke Austrije stigao u Istru za koju je branio u više od 60 utakmica.

Foto: A3216 Peter Kneffel

Lučić je od dolaska u Pulu rezervirao 'jedinicu', no krajem prošle sezone ju je izgubio, a ove je branio u tek jednom ligaškom susretu (remi u Varaždinu) te dva u Kupu. Njegovo je mjesto zauzeo mladi Lovro Majkić, koji brani sjajno i koji ima potpuno povjerenje Gonzala Garcije.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Jasno, dolaskom na Poljud Lučić ne bi bio prvi golman, već 'backup' za Sentića. Na Danijela Subašića očito više ne računaju ozbiljno... Hajduk nastavlja sezonu za nešto manje od dva mjeseca , a do tada želi i mora riješiti pitanje drugog golmana. Hoće li to biti Lučić ili netko drugi, još ćemo vidjeti, no izvjesno je da će ove zime u Hajduk doći novi golman.

Najčitaniji članci