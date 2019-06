Hajduk je doveo pojačanje iz Milana! Stiže češki stoper...

Treća sreća – Stefan Simić na koncu će ipak zaigrati za Hajduk! Dogovoreni su svi detalji transfera, i ako Simić sutra prođe liječnički pregled, aktivirat će se već potpisani ugovor, i on će se priključiti momčadi na pripremama u Sloveniji.

Simić je bio mladi reprezentativac Češke, a prvi put trebao je u Hajduk doći u zimu 2016., štoviše, već je stigao na posudbu iz Milana na Poljud, no istoga dana u susretu s Empolijem ozlijedio se stoper Alex pa je Simića tadašnji trener Milana Siniša Mihajlović povukao s već dogovorene posudbe.

Jedva da se stigao upoznati s trenerom Damirom Burićem, a odmah je morao natrag, budući da su Milanu otprije bili ozlijeđeni Francuz Mexes i mladi Brazilac Rodrigo Ely te su ostali samo na dvojici, Kolumbijcu Zapati i Talijanu Romagnoliju. Mogao je tada Simić u Panathinaikos, no presudila je njegova veza s Dalmacijom, u Supetru Simići naime imaju obiteljsku kuću, apartmane...

Drugi put trebao je Simić u Hajduk prije šest mjeseci, no dogovor nije postignut pa je odradio posudbu u Frosinoneu, gdje je dočekao istek ugovora.

Simić je stoper, proslavio je u siječnju 24. rođendan, skupio je stotinjak nastupa u Primaveri i desetak u seniorskom nogometu, ali je i dalje dovoljno mlad i željan afirmacije i prave prilike u klubu koji će mu poslužiti kao odskočna daska za transfer natrag u Italiju, ili neku jaču ligu. Ima hrvatsko i češko državljanstvo, rodio se u Pragu gdje mu je otac Rade dobio posao, nogomet je počeo igrati u Slaviji, gdje su ga snimili scouti Milana i kao kapetana mlade reprezentacije Češke doveli u svoje redove.

- Kao mali zavolio sam Hajduk jer sam svako ljeto dolazio na Brač, a od obiteljskog prijatelja dobio sam na poklon dres Stipe Pletikose koji i danas čuvam – kazao je Stefan po dolasku u Split, a nakon prisilnog povratka u Milano, Hajduku poslao čestitku za 105. rođendan.

- Imao sam veliku želju doći na posudbu u Hajduk, nadao sam se do posljednjeg trenutka, no na žalost, čelnici Milana očito smatraju kako sam im potreban, tako da me ne puštaju u Split. Žao mi je što neću zaigrati za klub koji mi je u srcu od djetinjstva, za koji navijam od kad znam za sebe, ali život je takav. Nadao sam se da ću debitirati u 'bilom' dresu baš danas, na 105. rođendan Hajduka, kao što sam zaigrao za Hajdukov 100. rođendan u dresu Slavije. Bilo je to nezaboravno iskustvo, spektakl koji ću pamtiti dok sam živ. Na žalost, želja mi se neće ispuniti, ali bih iskoristio priliku čestitati rođendan mom Hajduku i svim njegovim navijačima. Hajduk živi vječno, pa valjda će se i meni jednom ukazati prilika da zaigram za Hajduk – poručio je Simić.

Eto, prošle su godine, ali želja mu se ipak ispunila..