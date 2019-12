'Hajduk mi je uvijek opcija jer tamo imam nedovršen posao'

Vijest da je Božidar Radošević postao prvi golman iranskog Persepolisa odjeknula je u splitskim nogometnim krugovima, pogotovo u kontekstu priče da bi se popularni Božo mogao na zimu vratiti u svoj Hajduk.

Kontakti Radoševićevih zastupnika s Hajdukom postoje, čeka se rasplet situacije oko Josipa Posavca, pa i eventualnog povratka Lovre Kalinića na Poljud na posudbu, a njegove dobre obrane u dresu Persepolisa svakako neće odmoći.

- Ova sezona mi je četvrta u Persepolisu, branim u prosjeku samo desetak utakmica po sezoni zbog toga što mi je konkurent najbolji golman iranske reprezentacije i slobodno mogu reći ponos Irana Alireza Beiranvand. Persepolis je najpopularniji klub u Aziji, s daleko najviše navijača, osvojili smo tri prvenstva, jedan kup i tri superkupa u tri godine, igrali finale Azijske Lige prvaka s japanskom Kashimom, i u takvim okolnostima jako se teško dolazi do prave prilike - iskren je Radošević, koji je u Iran stigao na poziv Branka Ivankovića, koji je pak ljetos napustio Persepolis i preselio se u saudijski Al Ahli.

- U nogometu sve diktira novac. Kad sam stigao u Iran, za 100 dolara moglo se dobiti oko 3 milijuna riala, lani je zbog sankcija tečaj otišao u nebo i za 100 dolara se dobivalo 20 milijuna riala, a sad se stabilizirao na oko 13 milijuna. Sve to utječe na platežnu moć klubova i na broj igrača iz inozemstva.

Strani igrači dogovaraju uvjete i potpisuju ugovore u eurima ili dolarima, a iranski klubovi to sve teže prate, pa je i broj stranaca sve manji.

- Čim je došao novi trener prvo je pitao zbog čega je u klubu rezervni golman stranac. Bilo je tu problema, no ja sam se poštenim radom nametnuo i izborio za poziciju. Imao sam i još uvijek imam dosta ponuda, ali nemam više 20 godina, ne sanjam Real i Barcelonu, realan sam, znam po što sam došao u Iran i zbog toga sam i ostao u Persepolisu, nisam prihvatio ponude manjih klubova u kojima bih sigurno više branio.

Od 13 utakmica u aktualnoj sezoni Radošević je branio tri, a posebno je bila zapažena zadnja pobjeda 3-0 na gostovanju kod Zob Ahana, prva nakon devet godina, a s ta tri boda Persepolis je uhvatio priključak s vodećim Esteghlalom koji ima tri boda više, ali i utakmicu više.

- Alireza je putovao na dodjelu nagrada za najbolje igrače Azije i nije tri dana trenirao uoči velikog derbija, pa je trener dao meni priliku. Dobro sam branio s obzirom na mali broj utakmica. Nikad nisam ni sumnjao u svoje kvalitete, jedini je problem prilika da to i pokažem. Svjestan sam statusa koji ima moj konkurent, reprezentativac, ponos nacije, ima jači status nego što je kod nas Subašić imao nakon Rusije.

Hoće li je i kada dočekati, teško je predvidjeti, no ako se ukaže prilika da se vrati kući, u Hajduk, sigurno će o njoj i te kako dobro promisliti.

- Zna se što meni znače Hajduk i Split, svi koji me poznaju, obitelj i prijatelji znaju da su to za mene svetinje. Jednom sam rekao da je Hajduk za mene uvijek opcija, i tu se ništa nije promijenilo. Četiri godine sam već tu, znate kako se kaže: ''Daleko od očiju, daleko od srca'', vjerujem da su me mnogi zaboravili, ali osjećam da imam dosta nedovršenog posla na Poljudu. Žalim što nisam dobio pravu priliku, a da budem iskren i pošten, nisam ni ja baš bio pravi onda kad sam trebao biti. Imao sam 21 godinu, branio sam na zadnjoj utakmici Hajduka u skupini Europske lige protiv Anderlechta u Briselu. Ne mogu vjerovati da je to bio zadnji Hajdukov nastup u skupinama EL...

Život u Iranu nikad nije bilo lagan, posebno sada, pod sankcijama, no daleko je to od slike koju se može dobiti prateći medije.

- Strani mediji dosta utječu na lošu sliku o Iranu, nema tu nekih drama, normalno živimo, mislim da je to više propaganda nego što se stvarno nešto događa. Ni ja ni obitelj nemamo nikakvih problema, vodimo normalan život. Naravno, sve je stvar percepcije. Ovdje je pun spremnik goriva bio 50 kuna, sad je 150 i svi su izašli na ulice, odgađale su se utakmice zbog prosvjeda milijuna ljudi... Meni je to naravno smiješno, kad im kažem da je kod nas pun spremnik goriva 500 kuna, oni se hvataju za glavu.

Zbog odgoda utakmica Radošević bi lako mogao propustiti svoj omiljeni turnir ''Četiri kafića'', iako postoji opcija da rezervira raniji let.

- Sada je obitelj tu sa mnom pa mi je teže, ali ranije, dok sam bio sam, sve je bilo moguće. Prije dvije godine rodio mi se sin u Splitu, iz Irana sam poletio 24. prosinca nakon treninga, a 26. prosinca sam bio natrag na treningu. Doletio sam u Split samo da vidim sina i suprugu na jedna dan...