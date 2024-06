Hajduk mijenja dres od iduće sezone! Splitski klub potvrdio je novog tehničkog sponzora...

Dugih 11 godina Macron je opremao nogometaše Hajduka, ali od sljedeće sezone to će biti njemački div Adidas. Potvrdila je to članica uprave Marinka Akrap.

Pokretanje videa... 00:37 Hajduk se vraća u Split | Video: Luka Safundžić/24sata

Igrači Hajduka prvi će put u novim dresovima izaći na teren uoči prijateljske utakmice na ljetnim pripremama i tako se pridružiti elitnoj skupini svjetskih i europskih nogometnih klubova među kojima su Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern, Juventus, AS Roma, Benfica i mnogi drugi. Nova adidasova kolekcija za Hajduk će s početkom priprema biti predstavljena javnosti, a potom dostupna i u svim Hajdukovim Fan Shopovima i na Web Shopu. Podsjetimo, Adidas je godinama bio tehnički sponzor Dinama, ali od od iduće sezone "modri" prelaze na Castore.

Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Iznimno smo ponosni na činjenicu da uskoro po prvi put u povijesti službeno udružujemo snage s adidasom - brandom dokazane veličine i poznatosti. Pred nama je vrlo zanimljivo višegodišnje putovanje u kojem ćemo dijeliti zajedničke ambicije, težnje i postavljati najviše ciljeve. Partnerstvo s adidasom omogućuje nam novi pristup u našoj tržišnoj strategiji te dodatno osnaživanje veza s velikom bazom navijača u Hrvatskoj te diljem svijeta. adidas predstavlja kvalitetu, izvrsnost i suverenost, sve ono što čemu Hajduk teži kao nogometni klub i najveći hrvatski sportski brand. Sigurni smo i da će nas naši navijači podržati na ovom putu, posebno jer će napokon imati priliku svakodnevno svoju omiljenu robnu marku nositi uz obilježja voljenog Kluba, izjavila je na Glavnoj skupštini HNK Hajduk članica Uprave Marinka Akrap.

Split: Na skupštini Hajduka traže se ostavke i raskid ugovora s udrugom Naš Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

I ranije je Hajduk koketirao s renomiranim tvrtkama, pa i s Adidasom i s Nikeom, no nikad nije došlo do suradnje zbog toga što je Hajduk između unaprijed izrađenih garnitura velikih tvrtki i ekskluzivnih garnitura rađenih samo za njih, uvijek birao ove druge. Zbog takvih odluka su od tehničkih sponzora zarađivali nešto manje novca, ali su zato redovito imali originalne dresove koji su jako dobro prolazili kod navijača. Uostalom, samo u 2023. godini Hajduk je prodao preko 28.000 dresova po cijeni od 79,90 eura, odnosno 2,237.200 eura, što je za HNL konkurenciju znanstvena fantastika.

Prije desetak godina tadašnji direktor Hajdukovog marketinga Aljoša Bašić tražio je načina osigurati Hajduku više novca i renomiranijeg tehničkog sponzora pa su pokrenuti pregovori s Adidasom i Nikeom. No Adidas je za gostujuću crveno-plavu varijantu dresa ponudio dres identičan Bayernovom, a Nike za domaću varijantu dres kakav je već nosio Everton pa je već potpisani ugovor raskinut....

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Zanimljivo je napomenuti kako je Hajduk u svojoj bližoj prošlosti već nosio dres marke Adidas, i to krajem devedesetih godina prošlog stoljeća, konkretno na početku sezone 1999/00. Danas su ti dresovi pravi raritet među kolekcionarima zbog toga što Hajduk i Adidas na koncu ipak nisu pronašli zajednički jezik, pa je Hajduk nakon svega par utakmica potpisao ugovor o tehničkom sponzorstvu s tvrtkom Umbro, čije je dresove nosio sve do 2013. godine, do potpisa ugovora s Macronom. Sada i talijanska tvrtka odlazi u ropotarnicu povijesti, a na scenu stupa Adidas.