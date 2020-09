'Hajduk mora proći Renovu, ne smije nam se ponoviti Gzira...'

<p><strong>Hajduk </strong>u srijedu putuje u <strong>Skopje</strong>, gdje ga u okviru drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu u četvrtak u 15:30 čeka ogled s malo poznatom <strong>Renovom</strong>. I premda se ove godine kvalifikacije za Europsku ligu igraju na samo jedan susret i svakakva iznenađenja su moguća, Hajdukov veznjak Basel Jradi vjeruje kako je prošlogodišnja lekcija protiv malteške Gzire dovoljno upozorenje da bijeli Renovu shvate maksimalno ozbiljno, kako im se ne bi ponovio sličan scenarij.</p><p>- Moramo biti spremni na to da će svaka utakmica u ovim novim uvjetima biti teška i da će svaki protivnik pokušati iznenaditi, jer je Europa veliki izlog i samim time velika prilika za sve igrače i klubove – kaže Jradi.</p><p>Iako ste favoriti, igra se samo jedna utakmica u gostima, i na vama je veliki pritisak?</p><p>- Svaka utakmica u dresu Hajduka je pritisak. Svaku morate pobijediti, a čak i kad pobijedite nije uvijek dovoljno dobro. Respektiramo Renovu, ali smatram da smo bolja momčad i to ćemo pokazati na terenu.</p><p>U uzvratu protiv Gzire poveli ste vašim golom, imali ste i dva gola prednosti iz prve utakmice na Malti. Što se dogodilo?</p><p>- Bio je to veliki šok za nas, kao i za svakoga navijača u gradu. Neobjašnjiva katastrofa koja se ne smije ponoviti. Od taktike, preko mentaliteta, do igre...</p><p>Što znate o Renovi?</p><p>- Ne znam još uvijek ništa, ali znam da će biti teška utakmica, bez obzira na sve. Uvijek je tako u Europi. Moramo biti spremni na uvjete koji nas čekaju, igra se rano, po velikoj vrućini..., moramo biti spremni za svaki, pa i najmanji detalj.</p><p>Razmišljate li već o sljedećem protivniku, boljem iz dvoboja Galatasaray – Neftchi?</p><p>- Ne, razmišljat ćemo tek nakon Renove. Dobro je da je odgođena utakmica s Rijekom, stići ćemo se oporaviti od puta i utakmice, i spremno dočekati nove protivnike.</p><p>Na proljeće ste potpisali produženje ugovora na još godinu dana, sada ste opet u zadnjoj godini ugovora. Kakvi su vam planovi?</p><p>- Moj plan je uvijek isti, dati 100% na svakom treningu i utakmici, a sve ostalo je na sportskom direktoru. To je nogomet, iako sam sretan u Hajduku koji je jako dobar klub, imam snove kao i svaki drugi igrač. No naučen sam da ne radim dugoročne planove, tko zna, mogu se sutra ozlijediti...</p><p>Je li ovaj Hajduk bolji od prošlogodišnjega?</p><p>- Rano je za takve procjene, momčad se tek posložila i tek mora pokazati svoj puni potencijal. Za sada dobro izgledamo.</p><p>Kakve su vijesti iz Bejruta nakon one stravične eksplozije u luci, jesu li članovi vaše obitelji i prijatelji dobro?</p><p>- Hvala Bogu svi su dobro, jako je tužno to što se dogodilo. Najprije korona, pa financijska kriza, pa ona užasna eksplozija... Nadam se da će situacija smiriti i da će se grad ponovno izgraditi..</p>