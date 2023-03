Hajduk kod Slaven Belupa u polufinalu Kupa, a Šibenik će na svome terenu dočekati Dinamo!

Borba za Rabuzinovo sunce ušla je u samu završnicu, a sada smo doznali i polufinalne parove. Ples kuglica u prostorijama HNS-a je u polufinalu spojio Slaven Belupo i Hajduk te Šibenik i Dinamo. Utakmice će se igrati u Koprivnici i na Šubićevcu. Polufinalni susreti igraju se 5. travnja, a finale je na rasporedu 24. svibnja u Rijeci.

Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv Hajduka u velikom derbiju praktički osigurao naslov prvaka i lišio nas svake neizvjesnosti do kraja prvenstva.

Čekanje hajdučkog puka na titulu tako će se produžiti i na 19 godina pa je Splićanima Kup prilika da trofejom spase sezonu. Nije ono što su sanjali i čemu su se nadali, ali barem neka utjeha da sezona ne bude proglašena katastrofalnom, kao mnoge prije ove. 'Bili' su u četvrtfinalu bili bolji od Osijeka (2-1), no čeka ih nova patnja na putu do finala.

Koprivnica je već tradicionalno bolno gostovanje za Splićane. Prije godinu dana su remijem tri kola prije kraja ostali bez titule, a nerijetko su Koprivničani pobjedama smjenjivali Hajdukove trenere. Ako i prođu u finale, tamo ih vrlo vjerojatno čeka Dinamo. Obzirom na trenutnu katastrofalnu formu, ne može teže.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

S druge strane, Dinamo je prošle sezone ispao od Rijeke u četvrtfinalu, želi vratiti primat u hrvatskom nogometu u svim natjecanjima pa kad je već prvenstvo praktički riješeno, klub se može svim silama posvetiti Rabuzinovom suncu. No, za polufinalnu kartu su se morali itekako potući. Lokomotiva je vodila pa odvela utakmicu u produžetke, ali 'modri' su pokazali kvalitetu i veću širinu klupe te slavili 3-1.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduk i Dinamo očekivani su polufinalisti, ali malo tko se nadao da ćemo tu vidjeti Slaven Belupo i Šibenik. Farmaceuti su preživjeli rovovsku bitku protiv drugoligaša Rudeša pa slavili tek u završnici za plasman u prvo polufinale nakon tri godine. Tada su izgubili od Lokomotive na domaćem terenu.

A Šibenčane ovako daleko nismo vidjeli čak 13 godina! Do polufinala su došli nakon teško izborene pobjede protiv drugoligaša BSK-a (2-0). U ovoj fazi natjecanja posljednji put su bili 2010. godine kada su se probili sve do finala. Bila je to legendarna generacija predvođena Erminom Zecom, Arijanom Ademijem i Mehmedom Alispahićem koja je ipak izgubila od Hajduka s ukupnih 3-1 u dvije utakmice.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mnogim slabije rangiranim klubovima u HNL-u Kup je prilika da se domognu europskim natjecanjima, a Šibenčani očito nisu vjerovali da mogu doći ovako daleko jer i da osvoje Rabuzinovo sunce, neće igrati u Europi! Šibenik se uopće nije prijavio za dobivanje Uefine licencije, a rok za prijavu je prošao. Narančasti su dobili licenciju za 1. HNL, ali za Uefinu licenciju, koja omoguće nastup u europskim utakmicama, prijavilo se devet prvoligaša. Šibenik je jedini klub koji nije.

