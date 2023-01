Hajduk ne prodaje mladost za budućnost? U godinu dana su otišla petorica mladih 'vatrenih'

Ne prodajemo budućnost za sigurnost, izreka je koju neprestano ponavlja Lukša Jakobušić otkako je zasjeo u fotelju predsjednika Hajduka.

Kako onda objasniti prodaju petorice hrvatskih U-21 reprezentativaca u samo godinu dana? Nakon godinu dana na posudbi, Osijek je otkupio Darka Nejašmića (23) za milijun eura, a nedugo nakon njih, isto je napravio i HSV koji je kupio Marija Vuškovića (21) za četiri milijuna eura.

Nakon toga, predsjednik Hajduka nekoliko puta je ponovio kako neće prodavati obiteljsku srebrninu za održivost kluba. Pa je krajem prošle godine u svega nekoliko dana prodao Stipu Biuka (20) i Marina Ljubičića (21). Los Angeles je Biuka platio šest milijuna eura plus dva od bonusa, dok je LASK otkupio Ljubičića za 2.4 milijuna eura.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Da se samo malo prisjetimo, ovaj dvojac je u siječnju 2021. godine u Postirama odradio prve pripreme s Hajdukom. Jakobušić ih je vidio kao projekt kluba, dvije zvijezde koje će biti nositelji Hajduka, podignuti ga na još veću razinu i jednog dana donijeti veliku zaradu. Zajedno jedva da su skupili sto nastupa i otišli su točno dvije godine nakon prvih seniorskih priprema. Osvojili su Kup, ali uz malu ulogu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Posljednji iz ove kategorije mladih reprezentativaca je David Čolina (22), no njegova priča je drugačija. Bivši je igrač Dinama, otišao u Monaco pa povratak u nogometni život potražio na Poljudu. Od njega se i nije očekivao veliki prihod, a kako mu na ljeto istječe ugovor, Hajduk će se morati zadovoljiti s tek 350 tisuća eura koliko će dobiti za Čolinin transfer u Augsburg. No, toliko dobiti za mladog reprezentativca?

Zar zaista Hajduk ne prodaje mladost za budućnost kluba? Pa sami zaključite. Za petoricu ovih mladića Splićani su inkasirali oko 13 milijuna eura. Ovaj novac neophodan je za normalno funkcioniranje kluba i isplate plaća. Bez obzira na Jakobušićeve populističke izjave kojima očito želi umiriti hajdučki kup, ovo je Hajdukova realnost.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Ako već 12 godina ne igraš grupnu fazu europskog natjecanja, kako uopće održati klub na životu ako ne prodaješ talentirane igrače? Nije to ništa novo niti sramotno, pa te filozofije se drži veliki broj klubova iz Europe. Uostalom. Hajduk nema tu financijsku moć Dinama da kupi jednog igrača za četiri milijuna eura, da 30-godišnjaka proda u Premier ligu za šest milijuna eura ili da talentirane igrače zadrži nekoliko godina na okupu. Da je to tako, možda se na titulu ne bi čekalo 18 godina i svake godine se iznova nadalo istoj.

Splićani su primorani proizvoditi mlade igrače kako bi ih prodali. To je realnost od koje, koliko god htio, Jakobušić ne može pobjeći. I navedena petorka nije jedina, sudbina je to mnogih nadolazećih talenata. Luka Vušković nogometni biser je koji se jednom rađa u sto godina. Tek mu je 15 godina, stasiti stoper sa sjajnom tehnikom i izvanrednim šutom. Barcelona i PSG ga žele, spominju se cifre od deset milijuna eura i najveći transfer u povijesti Hajduka. Bit će čudo ako 18. rođendan proslavi na Poljudu.

- Što se tiče Luke Vuškovića, moguće je da ga prodamo u prvom ili šestom mjesecu, ali to će se dogoditi samo ako će to htjeti on ili obitelj. Mi ga ne moramo prodavati - rekao je Jakobušić.

