Hajduk opet na Maksimiru. Evo koji sastav šalje Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia je uoči Lokomotive uvježbavao nekoliko varijanti, a po svemu sudeći će biti i dosta rotacija u momčadi

Ni u prvoj ni u drugoj četvrtini prvenstva serija od tri utakmice protiv Varaždina, Rijeke i Dinama nije najbolje odgovarala igračima Hajduka. U prvom krugu remizirali su s Rijekom te upisali poraze protiv Varaždina i Dinama, a u drugom su izgubili od Rijeke i odigrali remije s Varaždinom i Dinamom. Prvu su seriju presjekli pobjedom nad Lokomotivom na Poljudu, a sada ih nakon druge serije opet čeka Lokomotiva, ovoga puta na Maksimiru. Mobilizacija je maksimalna, pobjeda i održavanje priključka s vrhom ljestvice nameće se kao imperativ, a trener Hajduka Gonzalo García ne može računati na ozlijeđene Ivicu Ivušića, Rokasa Pukštasa i Zvonimira Šarliju.

