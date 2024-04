Hajduk ostaje i bez sportskog direktora! Nikoličius podnio ostavku, odlazi na kraju sezone

Hajduk se prošlog vikenda porazom od Rijeke oprostio od naslova prvaka za ovu sezonu, a to je donijelo rezove na Poljudu. U ponedjeljak je Nadzorni odbor Hajduka smijenio Lukšu Jakobušića s pozicije predsjednika, a za njim je otišao i trener Mislav Karoglan. Pitali su se navijači što će biti sa sportskim direktorom Mindaugasom Nikoličiusem. Vršiteljica dužnosti predsjednice Marinka Akrap izjavila je kako Litavac ima podršku kluba, ali na koncu je on sam prelomio i podnio ostavku!

Ostat će do kraja sezone kako bi završio procese koje je započeo. Obzirom da je i Jure Ivanković privremeno rješenje na poziciji trenera do kraja prvenstva, ostavka Nikoličiusa znači kako će Splićani novu sezonu dočekati bez predsjednika, trenera i sportskog direktora!

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Odluku o ostavci na kraju aktualne sezone donio sam jer sam uvjeren kako je to jedino profesionalno, ispravno i moralno u ovom trenutku budući da snosim odgovornost za sportski segment kluba, odnosno rezultatski neuspjeh u ovoj sezoni. U dogovoru s Upravom Kluba mjesto sportskog direktora ću napustiti nakon završetka sezone jer mislim da ovu sezonu trebam iznijeti do kraja zajedno s igračima i ostatkom stručnog stožera. Još je važnije na pozitivan način okončati procese koje sam započeo s bivšim predsjednikom Lukšom Jakobušićem, a prije svega se radi o procesima koji se tiču prijelaznog roka te izlaznih transfera koji mogu bitno utjecati na kratkoročnu budućnost kluba. Izuzetno držim do moralnih i profesionalnih vrijednosti, moja zadaća je te procese okončati u najboljem interesu za Hajduk, dat ću cijeloga sebe da tako i bude istom snagom i željom kao što sam radio cijeli svoj mandat - rekao je Nikoličius pa se zahvalio svima u klubu:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ovim putem želim istaknuti kako Klubu stojim na raspolaganju u svemu što bude bilo potrebno u prijelaznom i adaptacijskom periodu, a sve u cilju, interesu i na dobrobit Hajduka. Gospodinu Lukši Jakobušiću od srca zahvaljujem na prilici koju mi je dao, raditi u Klubu s ovakvom strašću, s ovakvom podrškom i ljubavi. Predano smo radili sve ovo vrijeme s usponima i padovima kojih je bilo kao i u svakom klubu, ali ja ću na kraju pamtiti samo lijepe trenutke, pobjede, osvajanja kupova, slavlja, povijesni izlazni transferi, potpisivanja i predstavljanja igrača i osjećaja ponosa koji bi u tom trenutku bio prisutan. Bili smo dio nečeg iznimnog, velikog Kluba, još veće institucije i u skladu s tim smo se ponašali i odnosili. Hajduk živi vječno! - rekao je Nikoličius.

Klub je htio nastaviti suradnju s njim, no on je odlučio otići za Jakobušićem koji ga je i doveo u klub prije tri i pol godine.

- Razumijemo odluku gospodina Nikoličiusa, imali smo zaista iskren razgovor te shvaćamo njegov čin s moralnog i profesionalnog aspekta, ali također smatramo kako je u interesu Kluba da završi svoj mandat koji traje do kraja aktualne sezone. Prvenstveno iz razloga jer je zajedno s predsjednikom Lukšom Jakobušićem započeo određene vrlo bitne procese koji se tiču ljetnog prijelaznog roka, odnosno izlaznih transfera. Nismo prihvatili njegovu ostavku u ovom trenutku, stoga je sportski direktor prihvatio naš prijedlog da dovede svoj mandat do kraja te okonča navedene procese - rekla je Marinka Akrap.