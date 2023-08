Hajduk oštećen protiv Belupa: 'Taj penal trebao se ponoviti'

Tek tri utakmice odigrale su se u četvrtom kolu HNL, a sukus svega je da je Hajduk skočio na vrh i pobjegao Dinamu na čak plus pet na samom početku sezone.

Splićani su u fantastičnoj atmosferi Poljuda pobijedili Slaven Belupo 3-0, no tvrde Koprivničane slomili su tek u drugom dijelu. Do prošle sezone Marko Livaja bio je nepogrešiv u izvođenju jedanaesteraca. Čak 19 puta je bio precizan, ali potom je triput promašio, kao i prvi penal u novoj sezoni.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gol u 15. minuti poništen mu je zbog povlačenja Benedikta Mioča, a u 38. minuti Zdenko Lovrić pokazao je na bijelu točku nakon što je Račić dirao loptu rukom u svome šesnaestercu. Antun Marković obranio je penal Livaji, ali kako tvrdi HRT-ov sudački stručnjak Mario Strahonja, on je trebao biti ponovljen. Igrač Slaven Belupa utrčao je u kazneni prostor prije nego je penal izveden, što je kažnjivo, no sudac Lovrić i njegovi pomoćnici to nisu vidjeli. Sumnjiva je bila i pozicija golmana Markovića.

- Ruka nije sporna, gornja je, proširila je obujam tijela. Je li golman ranije izašao, teško je reći. Noga mora biti na liniji ili u zraku iznad linije, ako VAR može potvrditi da se to dogodilo ili nije, onda se javlja sucu. VAR soba očito nije imala dokaz, a fali nam kamera iza gola koja bi svima olakšala posao. Penal je trebao biti ponovljen zbog ulaska igrača Belupa prerano u kazneni prostor. Zagazio je u kazneni prostor, a ako zagazite prije izvođenja penala, on se treba ponoviti.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nije ta pogreška poremetila hajdukovce. U drugom dijelu pomoćni trener Adnan Čustović napravio je tri promjene i u potpunosti promijenio stanje na terenu. Hajduk je uspostavio dominaciju, pritisnuo pa zabio dva gola preko sjajnog Marka Livaje, dok je Leon Dajaku zabio prvijenac i općenito prvi gol nakon 600 dana.