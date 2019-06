Hajduk počastio Solin za 100. godišnjicu, Čolak vodio Rijeku

Hajduk je za proslavu stote godišnjice kluba Solin gostovao na malom solinskom stadionu i s 4-1 počastio domaćina za rođendan.

Iako Hajduk u Solinu nikad nije gost, momčad Siniše Oreščanina na gostovanje je stigla bez sedam prvotimaca. Mijo Caktaš i Ardian Ismajli su na produženom odmoru, Josip Posavec i Domagoj Bradarić s mladom reprezentacijom na Euru U-21, zbog teže ozljede nema Oleksandra Svatoka dok zbog lakših ozljeda u Solin nisu putovali ni Francesco Tahiraj i Božo Mikulić.

'Bijeli' u sastavu nisu imali nijednog lijevog beka pa je na toj poziciji krenuo Emir Sahiti. Međutim, već nakon 20-ak minuta igre na lijevog bočnog prešao je Borja Lopez.

Hajduk je poveo u 24. minuti preko Stanka Jurića, no u 36. je Solin došao do izjednačenja. Upravo po problematičnom lijevom boku sjurio se Vlatko Šimunac te poslužio 19-godišnjeg Marija Barišića koji je zabio pored Tomislava Duke za 1-1.

Na poluvrijeme se otišlo s 1-1.

Na lijevom bočnom u drugom poluvremenu započeo je Anthony Kalik, a Hajduk je ubrzo stigao do prednosti od 2-1, a zatim i 3-1. Strijelac oba gola bio je Tonio Teklić.

Do kraja je gol za konačnih 4-1 postigao i Adam Gyurcso na asistenciju Jaira iako je po broju prilika u drugom dijelu moglo biti puno više.

Rijeka pobijedila Bravo

Rijeka je svoju novu sezonu otvorila na Rujevici. Na gostovanje je stigao novopečeni slovenski prvoligaš Bravo, koji je na kraju i stradao s 3-1 premda je imao nekoliko dobrih šansi. Rijeka je startala u sjajnom tonu, a jedna stvar može posebno veseliti Igora Bišćana.

To je da su se od ozljede vratili Matej Vuk, Momčilo Raspopović i Mario Pavelić. Činjenica da su sva trojica bila u momčadi govori da je razina spremnosti u Rijeci na razini.

Bravo je u prvom poluvremenu nekako bolje djelovao i Andrej Prskalo održao je Rijeku na životu. U dva navrata sjajno je reagirao i pokazao dobru formu. Na poluvrijeme se otišlo s 0-0, međutim nije trebalo dugo čekati na promjenu rezultata u drugom dijelu.

Petar Mamić iz slobodnog udarca precizno je pogodio u donji kut za vodstvo Rijeke, a domaćin je onda osjetno podigrao ritam igre nakon što su ušli Gorgon, Čolak, Župarić i Tomečak.

U 70. minuti bilo je 2-0 nakon što je Pavelić poslao loptu do Antonia Čolaka, a napadač Rijeke sjajno poentirao za 2-0. U 82. minuti Čolak je zaključio priču svojim drugim golom, a do kraja je Bravo u zadnjoj minuti stigao do počasnog gola.

Rijeka kroz 20-ak dana igra utakmicu Superkupa s Dinamom.