Da, ritam je strašan, raspored jako zgusnut, a sada nas čeka i treća velika utakmica u nizu. Bez obzira na trenutačno stanje, naše utakmice s Hajdukom su uvijek najveći hrvatski derbiji, a ostali su nam dužnici zbog posljednje pobjede u Maksimiru. Naš je cilj jasan, želimo pobjedu, tako isprati gorak okus od zadnjeg poraza, kaže Zoran Mamić.

Dinamo i Hajduk sutra (od 17.05) će se po 93. puta obračunati u hrvatskom prvoligaškom društvu, Zagrepčani za sada imaju 43 pobjede, Splićani njih 26, dok je 23 dvoboja završilo bez pobjednika. A Hajduk u Maksimir dolazi predvođen novim trenerom Paolom Tramezzanijem.

- I Hajduk, baš kao i Gorica, protiv nas stiže s novim trenerima, no to su njihove možda i slatke brige, sve će na kraju pokazati rezultat. Mi smo koncentrirani samo na nas, znamo u kojim segmentima igre moramo biti bolji. Moramo više zabijati, u dvije utakmice smo zabili četiri gola, ali to je s obzirom na broj velikih prilika i dobrih situacija pred suparničkim vratima ipak premalo - kaže trener Dinama Zoran Mamić, pa nastavlja:

- Kriza? Pa može se reći da smo u nekakvoj krizi 'polurezultata', jednu smo utakmicu dobili, jednu izgubili, a i u Gorici je bilo vrlo neizvjesno. No, dosta sam zadovoljan kako to izgleda u napadačkom i organizacijom dijelu igre, dominiramo i stvaramo prilike, samo trebamo više zabijati. U dvije utakmice smo primili pet golova, to nije tipično za našu toliko hvaljenu obranu, tako da tu moramo biti još kompaktniji i koncentriraniji, željniji obraniti svoj gol.



Na klupi Hajduka danas sjedi Paolo Tramezzani...

- To je kvalitetan trener, prati ga imidž 'tvrdog trenera' koji puno toga polaže na defenzivni dio igre, iako to nije tako izgledalo u Šibeniku. Hajduk se postavio ofenzivno, s dva nova igrača koji nisu toliko participirali u momčadi u prvom dijelu sezone. Hajduk je uvijek Hajduk, imaju pojedinačnu kvalitetu, najbolju poslije Dinama, pa mi je nevjerojatno da se s takvom kvalitetom nalaze tu gdje jesu.

U kakvom je stanju vaša momčad?

- Svi su zdravi, svi su u pogonu. Vraća nam se i Lovro Majer, pa ćemo smisliti najbolju momčad za dvoboj protiv Hajduka - završio je Zoran Mamić.

Mislav Oršić je cijele sezone jedna od najjačih karika Zorana Mamića na lijevome krilu...

- Mi cijele sezone imamo ritam u kojem igramo svaka tri-četiri dana, navikli smo na to. Iza nas su sada poraz i pobjeda, a sada se idemo na pravi način iskazati i u velikom derbiju. Svaka utakmica s Hajdukom je priča za sebe, bez obzira igramo li doma ili vani, mi moramo biti pravi na terenu, samo se tako možemo nadati pobjedi. Tu nije bitno tko će zabiti ili asistirati, jedini cilj nam je pobjeda - misli Mislav Oršić koji je u prvom dijelu prvenstvene sezone čak šest puta gađao okvir gola.

- To je stvar sreće, ne razmišljam previše o tome. Ne razbijam si glavu takvim podacima, samo želim što bolje igrati u budućnosti. Što očekivati od Hajduka? Pa ne znam ni sam, imaju novog trenera koji je u Šibeniku krenuo pobjedom. Znam da će to biti teška utakmica, takav je i svaki derbi s Hajdukom, a mi moramo biti pravi želimo li pobjedu.



