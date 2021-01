Mindaugas Nikoličius novi je sportski direktor Hajduka. Na tom je mjestu naslijedio Ivana Kepčiju.

Rođen je 5. listopada 1983. godine u Neringi u Litvi, ima 16-godišnje iskustvo rada u nogometu, a s bijelima je potpisao ugovor do ljeta 2024. godine.

Posljednje tri godine proveo je na mjestu sportskog direktora i člana Uprave HNK Gorica s kojom je raskinuo ugovor i prihvatio poziv Hajduka.

Predstavljanje Nikoličiusa traje od 10 sati, a možete ga pratiti ovdje:

- Čestitam našem Niku na potpisu ugovora. Htio bih nešto reći o procesu kako se sve događalo. On je bio moj prvi i jedini izbor od samog početka. Naravno, neke stvari se događaju koje nisam želio, ali u tom trenutku donosiš odluke i ideš dalje. U ovom vremenu, ovih 60 dana, čekao sam da završi jesenski dio prvenstva i onda sam mu pristupio. Htio sam vidjeti shvaćamo li se, a što se tiče kompetentnosti znao sam da nema problema. On mi je rekao da ugovor s Goricom nije prepreka jer ako se dogovorimo on ga može raskinuti. Kad sam vidio da dijelimo iste vrijednosti i imamo isti pogled na to gdje je Hajduk, gdje treba biti i kako doći do toga, to je to. Imao je samostalnost u Gorici koja će biti prisutna i ovdje. Zahvalio bih se i šjor Bori, ipak je stao za klub, a i za mene. Vidjeli ste i da je Goran Sablić prihvatio šest mjeseci biti trener. Tu je Niko koji dolazi kod nas kad smo u teškom trenutku, i to su vrijednosti koje cijenim - rekao je Jakobušić.

- On dolazi za manje novca nego što ga ima. Bilo mi je važno da ima manju plaću od prethodnika, ima neke veće bonuse, ali nema postotak od ikakvih transfera - rekao je Jakobušić.

- Primorac će biti najdulje trener do kraja sezone, drugo ne bi bilo dobro ni za njega ni za klub, a potom će voditi akademiju. To smo se dogovorili. Imamo 126 ugovora. Samo da obavim jedan sa svakim, to je previše, a s nekima sam imao po četiri-pet. Niko je tu kao sportski direktor koji će preuzeti potpuno sve i zajedno ćemo definirati trenera. Imam viziju koga bih htio, ali on se u svojih 14 godina na funkcijama sportskog direktora pokazao da zna što radi. Ne znam je li bolji status u klubovima imao kad je dolazio ili odlazio, ima 17 trofeja u 14 godina - nadodao je Jakobušić.

- Pet, šest sati smo na sastanku bili Boro, Niko i ja. Htio sam vidjeti što će oni reći jedan o drugome. Moj način rada je drugačiji nego što ste navikli. Možda niste navikli da sve drži jedna osoba, ali ja volim diskreciju. U klubu isto nitko ne zna ništa. Znaju samo ono što trebaju znati. Htjeli smo Niku obznaniti svima 2. siječnja, no bio je Dan žalosti i nije mi se to činilo primjerenim. Htio sam nekog dobrog, poštenog i lojalnog dok sam tu. U konačnici, on je proglašen najboljim sportskim direktorom u Hrvatskoj - rekao je predsjednik kluba.

- Odlučio sam da je za mene ovo najbolji trenutak za otići. Kroz godine je bilo puno ponuda u Gorici, no bio sam samo fokusiran na taj klub, no sad kada je došla ponuda i vizija od predsjednika, mislim da je za mene jako interesantno zašto je Hajduk sad gdje jest. Velik je izazov, ali s puno rada to možemo promijeniti. U nogometu to ne ide preko dana, ali vjerujem u sebe i jako sam ambiciozan i za mene je to mogućnost što mogu napraviti iskorak u Hrvatskoj jer jako volim u Hrvatskoj i žena mi je iz Dalmacije - predstavio se Nikoličius.

Na pitanje koji će biti prvi koraci u klubu s obzirom da dolazi u sredinu koja traži promjene za razliku od Gorice gdje je sve bilo sređeno odgovorio je:

- Bilo bi teško odgovoriti na ovo pitanje jer mi treba neko vrijeme da uočim prave probleme i prava rješenja. Prvo ću morati pričati sa svakim igračem osobno i članom osoblja kako bih vidio zašto jedan dan ne mogu dati sve od sebe. Kvaliteta momčadi je okej, ali imamo disbalans, a kad imaš loše rezultate, nakupi se i pritisak... Treba mi malo vremena da shvatim što je Hajduk iznutra. Imam svoje mišljenje, ali ne bi bilo pošteno reći ga jer ću za mjesec dana ovdje već možda imati drugo mišljenje. Imam svoj plan, i on je sličan kao predsjednikov. Trebamo stabilizirati momčad i imati jasne ciljeve - rekao je novi sportski direktor.

Predsjednik se dotakao Caktaševog ostanka:

- Pričao sam s njim prije dan-dva. Pitanje je jednostavno, ali odgovor je složen. Nismo se dotaknuli novca. On je htio vidjeti moju misiju i viziju, ali uz dužno poštovanje njemu, on je samo igrač. Ona se može isčitati sa Skupštine. Prijelazni rok počinje 18. siječnja. Novi sportski direktor će razgovarati, ali u ovom trenutku Caktaš i menadžer dali su mi do znanja da rade na transferu i to je zasad dovoljno. Tu je sportski direktor, imamo 10-15 dana do početka roka.

Dolaze li Lovrić, Kahlina, ima li se ideje za novog trenera?

- Jučer smo pričai s Borom i Sablićem. Raspravljali smo o momčadi. Danas počinju pripreme i imamo dovoljno igrača, moramo vidjeti tko želi otići trajno, na posudbu... Što se tiče Lovrića i Kahline, oni su kao i svi na tržištu, ali Kahlina... Mislim da nam ne treba, imamo i Kalinića. Lovrić je ja mislim preskup. Bio je i prošle godine, a sad je još skuplji. Želim mu dobar transfer u inozemstvu - rekao je Nikoličius.

- Cilj je imati bazu naših igrača, a kad kupujemo nekoga da je to baš pojačanje. Kad sam došao vidio sam da imamo Hajduk 2 koji je opterećenje financijski, relacijski... Ne vidim smisao toga... Trebamo to riješiti do 4. mjeseca. Imali smo i iste poglede za definirati Hajduk 2. Mislim da Niko, Boro i ja možemo u istom smjeru. Je li to dovoljno stručno, vidjet ćemo - rekao je predsjednik.

- U Bori imamo ratnika kluba koji će nam pomoći i svakako nećemo dovesti nekoga samo da ga dovedemo. Ako ćemo imati trenera, imat ćemo ga u kraktom roku od sad i bit ćemo sigurni da je on pravi čovjek. Odluku o treneru donijet ćemo kroz sedam do deset dana, i računamo na Primorca do kraja sezone. No to se može promijeniti kroz tih sedam do deset dana. Ranije sam pregovarao s Hajdukom, s Brbićem. No on je odabrao druge ljude, to je sve - rekao je Nikoličius.

- Sigurno da će čišćenja biti, ali proces će duže trajati - rekao je Jakobušić.

- Primorac ne želi biti na poziciji trenera, nije pristojno ni pošteno tražiti više od toga. Za njega i za nas bi bilo bolje da trener dođe prije. Imali smo i sad opcije trenera, ali mi to nije bio nivo onoga što priželjkujem. Nisam htio pošto poto ići u taj dio. Ja igram na osjećaj, Niko će mi dati drugu dimenziju. Ako nađemo trenera, odmah ćemo ga imenovati. Bilo bi to dobro i za Boru da se vrati kao šef akademije - rekao je predsjednik.

- Što se tiče momčadi, imamo 14 igrača koje vidimo u momčadi, a ostali imaju šest mjeseci da dokažu da su dovoljno dobri. Ako se ne dokažu, imat ćemo na ljeto pola nove momčadi. No u to nismo uračunali i moguće odlaske nekoga iz tih 14... - rekao je Nikoličius.

Nadodao je kako će na zimu samo napraviti manje korekcije u momčadi, a veći dio na ljeto.

- Pitat ću sve žele li igrati za Hajduk. Vidjet ćemo tko želi otići...

Na pitanje o tome ima li Nikoličius potencijalnog trenera u Litvi rekao je:

- Litva je nažalost zemlja košarke, tako da ne...

- Što se tiče Vuškovića, volio bih da financije zatvorimo bez njegove prodaje. Volio bih ga prodati ako dođe ponuda koja ne ostavlja mogućnost odbijanja. Koja je poslovno ispravna. Trebaju nam dvije grupne faze Europe da više ne moramo prodavati, a dotad ćemo morati na sve načine pokrivati to - rekao je predsjednik.