Garcia: Je li titula cilj? Jedini je cilj da nešto izgradimo...

ŠTO JE S RAKITIĆEM?

Bilić je otkrio kakav je status Ivana Rakitića.

- Ivan ima opciju produljenja na još jednu godinu, a mi ga želimo zadržati, ili kao igrača ili u nekoj funkciji u klubu. On je trenutačno na odmoru s obitelji i tek mora donijeti odluku. Vraća se u srpnju.

Predsjednik Hajduka nastavio je odgovarati na pitanja novinara.

Je li Tommy platio odštetu za trenera?

- Tommy je naš glavni sponzor, ali nije, mi smo platili trenera.

Štimac tvrdi da je Hajduk dužan više od 50 milijuna eura?

- Naša je situacija jasna, transparentni smo i komunicirat ćemo na skupštini. Štimac jako puno kleveće Hajduk, kao da traži konfrontaciju. On je za nas nebitan tip i zadnja osoba koja bi išta trebala komentirati. S takvim ljudima ne treba ulaziti u sukob. I to nije točan iznos,

Je li vam žao što Gattuso nije ostao i kako komentirate što je postao izbornikom Italije?

- Do kraja sezone bili smo u borbi za titulu, to je dobra stvar. Čestitam Gattusu na obavljenom poslu, a želim mu sreću u novom poslu. On ima specifičan karakter i može puno napraviti na izborničkom mjestu.

Vitali je rekao kako ste u travnju počeli tražiti trenera. Jeste li imali gospodski dogovor s Gattusom o odlasku?

- Oko mjesec dana smo tražili trenera. U proces je bilo uključeno nekoliko ljudi i promatrali smo trenere koji će igrati kako mi želimo te smo došli do njih 30-ak. Garcia je na kraju bio jedan od pet kandidata.

Jeste li spremni prihvatiti poziciju člana uprave zaduženog za financije ako vas novi nadzorni odbor zamjeni s funkcije predsjednika?

- Služit ću Hajduku dok sam mu od koristi. Izbori su 30. lipnja, onda ćemo više znati. Neću pričati o špekulacijama, nadzorni odbor odlučuje o upravi....