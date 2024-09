Hajduk prodao 17 tisuća dresova u dva mjeseca! 'Komentare smo zabranili da zaštitimo igrače'

Hajduk je na početku sezone prešao na Adidas nakon dugogodišnje suradnje s Macronom. Oduševilo je to navijače i prodaja je eksplodirala, pogotovo nakon dolaska Ivana Rakitića koji je magnet za marketing. Ni ispadanje iz Europe, odlasci Ivana Perišića, Nikole Kalinića i turbulentna situacija u klubu nisu utjecali na potražnju za hajdučkim proizvodima, posebice dresovima.

Pokretanje videa... 01:38 Bilogora - Hajduk 0-4 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Članica Uprave Hajduka Marinka Akrap je u razgovoru za Hajduk Digital TV otkrila kako je klub u srpnju, kolovozu i prvoj polovici rujna prodao čak 17 tisuća dresova! Cijena jednog dresa, bez ikakvih dodataka je 99 eura, a ako želite imati sve sponzore i prezime na poleđini dresa, u najskupljoj varijanti to će koštati 134 eura. Naravno, najtraženiji su Marko Livaja i Ivana Rakitić, najveće zvijezde kluba. Za usporedbu, klub je u cijeloj prošloj godini prodao 30 tisuća dresova.

Čudesni Marko Livaja srušio Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kada se sve sagleda, Hajduk i njegov novi partner zaradili su ogromnu sumu novca u kratkom roku, a pred njima su još tri godine suradnje. Koja će, sudeći po ovome, biti itekako financijski plodonosna.

Akrap se u razgovoru za HDTV osvrnula i na zabranu komentara na društvenim mrežama. Hajduk se na to odlučio nakon odlaska Ivana Perišića koji se susreo s brojnim uvredama.

- Onemogućili smo komentare zato što smo odgovorni. Na društvenim mrežama ne bi trebalo biti izražavanja mržnje, vrijeđanja, prijetnji i to vrlo ružnih prijetnji, a to je nešto što se nama događalo stalno. S druge strane kada smo gledali koji ljudi ostavljaju te komentare, našli smo pregršt lažnih profila, simpatizera drugih klubova. Posebno smo osjetljivi kada krene hajka na pojedine igrače. To su isto ljudi od krvi i mesa i mi ćemo napraviti sve što je potrebno da zaštitimo njihov integritet i dostojanstvo. Nema te kritike na koju se mi nismo navikli, mi se toga ne bojimo. Jednostavno ne želimo dati zlobnicima da na našoj platformi liječe svoje frustracije - rekla je Akrap.