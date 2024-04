Hajduk prošlu godinu završio u minusu od 11.8 mil. eura, ali još im nije uračunat najveći transfer

Splitski je klub na službenim stranicama objavio financijski izbještaj za prošlu godinu, a iako je na prošlogodišnjoj skupštini najavljeno da će imati 12.5 milijuna eura minusa, roječ je ipak o svoti od 11.8 milijuna.

Razlog tome jest taj da u računici nije najveći transfer u povijesti kluba, onaj Luke Vuškovića (17) za 11 milijuna eura. Podsjetimo, Luka je maloljetan te će ga Tottenham moći registrirati tek kad napuni 18 godina 2025. godine.

To bi značilo da će 'bili' na početku 2025. godine imati plus od 11 milijuna eura, ali to nema veze s plaćanjem transfera - hajduk je već primio pola iznosa, pola će do kraja godine, samo ga knjiđe iduće godine.

Na plaće igrača potrošili su 12 milijuna eura, dok je na stručni stožer 'otišlo' još dva milijuna eura, a posrednici u transferima dobili su 846 tisuća eura. Cijeli financijski izvještaj možete pročitati OVDJE.