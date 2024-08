LEGENDE O PERIŠIĆU

Od "Ivane, vrime je..." do "Ivane, izdajico..." u samo šest mjeseci... Ne stišavaju se burne reakcije razočaranih navijača Hajduka nakon neslavnog odlaska Ivana Perišića s Poljuda. Navijači uništavaju njegove dresove, upućuju mu uvrede i prijetnje putem društvenih mreža... A da je cijela priča završila neslavno i po Ivana i po Hajduk slažu se i legende i igrači Hajduka svih generacija. I redom ističu kako je za cirkus koji je nastao krivnja isključivo na onima koji nisu u startu jasno kazali da se Ivan vraća samo do ljeta.

- Ugovor je ugovor, ono što piše u ugovoru je svetinja. Što su bivši predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius dogovorili i potpisali s Ivanom Perišićem mi ne znamo, i bilo bi logično da se i oni očituju o tome. Nije fer da se razapinje Ivana ako je dogovoreno da će ostati samo do ljeta, to je trebalo transparentno reći da se ne bi dogodilo ovo čemu svjedočimo zadnjih nekoliko dana – kaže Zoran Vulić i dodaje kako u ovoj priči nema nevinih:

- Nije fer prema treneru Gennaru Gattusu da mora koristiti igrača koji mu je jasno rekao da odlazi, ali nije fer ni njegovo iznošenje klupskih stvari javno, na press konferenciji. Razgovor između njega i igrača mora biti povjerljiv poput odnosa liječnika i pacijenta. Na koncu je ovo ispalo loše po sve, kako za Ivana koji je postao najveći negativac u klupskoj povijesti, tako i za Hajduk...

Slično razmišlja i Vulićev suigrač Zlatko Vujović:

- Imam dojam da se zna sve osim istine, a svi su skloni osuđivati. Na koncu će ispasti sve po Perišiću, a nitko ne zna što je on stvarno dogovorio i što stoji u ugovoru. A to je ključno. Ako je Perišić dogovorio ostanak samo do ljeta, ili ako je dogovorio da će ostati pomoći u Europi, onda je to trebalo otvoreno kazati navijačima i ne dovoditi ih u zabludu, da vjeruju kako se Ivan vratio završiti karijeru na Poljudu. Ovako ispada da se Ivan vratio s figom u džepu, samo da bi se oporavio i zaigrao na Euru... Dok ne znam cijelu istinu ne mogu i ne želim suditi, ali pitanje je hoćemo li ikad saznati što je u ovoj priči istina, što je u stvari dogovoreno.