Hajduk se sam upucao u nogu, sve ovo je samo posljedica...

Pitanje tko je kriv za poraz Hajduka u Bukureštu i ispadanje od Steaue danas uopće nije najvažnije pitanje, važnije je pitanje tko je kriv za raspad kluba na svim razinama, jer upravo se to dogodilo. Bukurešt je samo posljedica. Odgovor je jednostavan, krivi su oni koji ga vode, tko bi drugi bio... Niti se teren sam izrovao, niti su igrači zaboravili igrati nogomet, niti je Kopić lošiji trener nego je bio prošle zime kada je preporodio momčad koju mu je ostavio Carrillo, niti je publika prestala dolaziti na stadion, navijati i voljeti svoj klub...

Činjenice govore da je Hajduk do 22. travnja bio stabilan, sa sređenim financijama, momčadi je osvajala 2.3 boda u prosjeku i borila se za dvostruku krunu, s vodstvom kluba koje je imalo plan što i kako u narednoj sezoni, pa i dalje od toga. A onda se, nakon što je Torcida zatražila smjenu predsjednika Ivana Kosa uoči derbija s Dinamom, dogodio krah. Hajduk se počeo urušavati kao kula od karata, a posljedice tog urušavanja osjećaju se i danas, i još će se dugo osjećati.

I uopće nije problem to što je Torcida tražila ostavku Ivana Kosa zbog ''čašćenja'' sudaca, to se od nekoga ''tko uvijek ima 18 godina'', kako je netko jednom lijepo opisao navijače Hajduka, i očekuje. Da bude buntovan, da proziva, da traži promjene... Problem je što je jedan dio članova Nadzornog odbora uhvatila panika, pa su popustili pod njihovim pritiskom. Podsjetimo se, tražila je Torcida smjenu Kosa i prošle zime, vješali su mu transparente na kojima je pisalo ''Odgovornost a ne demagogija'', uz sliku ptice kosa koja leti na raketi, no Nadzorni odbor je tada čvrsto stao iza predsjednika i zaštitio ga. Ovoga puta nisu imali hrabrosti.

Kriv je Nadzorni odbor

Figurativno rečeno, Hajduk je bio u utrci za dvostruku krunu s lijepim izgledima da sezonu završi s trofejem u rukama, a onda se sam upucao u nogu. I tu leži ključ kraha. Ako je Kos morao otići, nije se morao raspasti Hajduk, a to je bila zadaća Nadzornog odbora, koji nije zaštitio klub. Upravo je razjedinjavanje i preraspodjela odnosa snaga unutar Nadzornog odbora vratila Hajduka pet godina unatrag. Nakon četiri godine rasta, sređivanja financija, građenja momčadi, Akademije..., sve se raspalo kao kula od karata.

Kao, zašto...? Na to pitanje nitko pametan nema odgovor. Činjenica je da je nakon razjedinjavanja Nadzornog odbora potpuno marginaliziran čovjek koji je vukao cijelu priču oko Hajduka, ali i šire, Ante Šalinović, a da je sve konce u svoje ruke preuzeo Slaven Marasović, kome je navodno asistirao nadzornik koji je direktno bio uključen u priču oko ugošćavanja sudaca, dakle u ono zbog čega je digao ruku za smjenu Kosa?! Naravno, sve što se događalo, događalo se demokratskim putem, preglasavanjem, no to ne znači da nije bilo pogrešno. I baš kao što se kaže da revolucija jede svoju djecu, tako je u ovom slučaju i demokracija ''pojela'' Šalinovića, Kosa, a nakon njih i Nimčevića, Branca...

Sve ostalo je povijest, dio igrača koje su Branco i Kos doveli osjetio se ugroženima i nesigurnima, pogotovo nakon napada na Futacsa u centru grada, Kopić više nije mogao/znao kontrolirati svlačionicu, a kako bi mu pojačali autoritet i pokazali da čvrsto stoje iza njega, Marasović i društvo su mu izglasali novi ugovor. U stvari, svi su jedva dočekali kraj sezone, u nadi da će se stvari riješiti same od sebe. No ne da se nisu riješile, nego su eskalirale i zatekle novog predsjednika Huljaja, koji se ni kriv ni dužan našao u bezizlaznoj situaciji.

Skupa, a razjedinjena momčad

Katastrofalan teren onemogućavao je igru, Kopić i Bjelanović nisu se znali/mogli riješiti igrača koje su doveli Kos i Branco, neki važni igrači iz prošle sezone su otišli, nisu imali novca za pojačanja, a svlačionica je bila razjedinjena. I da tragedija bude veća, skuplja nego što je bila prošle godine!? A kad su kola nastavila klizati nizbrdo, Kopić i Bjelanović su svađama s kapetanom i dokapetanom Nižićem i Caktašem, jedinom dvojicom iskusnih igrača, dodatno destabilizirali momčad.

I rezultat svega je ovo što imamo danas, a to su rano ispadanje iz Europe i sedam bodova zaostatka za vodećom momčadi nakon tri kola, momčad bez perspektive koju će Željko Kopić teško izvući iz blata. Klubu i momčadi trebaju novi bolni rezovi, jer ovako dalje ne ide. Samo je pitanje imali li u klubu lidera koji to može napraviti te ima li momčadi lidera koji je može povesti u borbu za spas sezone. Kako sada stoje stvari – nema...

Ovako dalje ne ide, no večeras i sutra ujutro na rasporedu su skupštine Hajduka i udruge Naš Hajduk, nakon njih će posve sigurno neke stvari biti jasnije. Navijači će i onako svoje reći u nedjelju, kada na Poljudu gostuje Gorica...