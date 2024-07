Hajduk - Široki 3-0: Splićani slavili dvaput u jednom danu, dijamant opet valjao protivnike

U drugoj pripremnoj utakmici odigranoj danas na Poljudu Hajduk je slavio protiv hercegovačkog prvoligaša Širokog Brijega 3-0, strijelci su bili Capan u prvom te Šošić i Brajković u drugom poluvremenu, koji su golovima okrunili puno bolju igru Gattusove kombinirane momčadi.

Pokretanje videa... 00:55 Hajdukovi navijači vikali 'Džeko, javi se!', a on odgovorio | Video: 24sata Video

Trener Hajduka odradio je današnji dupli program na način da je podijelio igrače u dvije skupine, prva je golovima Pukštasa i Brajkovića jutros svladala Croatiju iz Zmijavaca 2-0, a zaigralo je 14 igrača: Lučić (od 70. Silić) - Hrgović (od 60. Đolonga), Elez, Šarlija, Diallo - Jurak, Krovinović, Pukštas - Perišić (od 46. Brajković) Sahiti i Antunović.

U popodnevnoj su protiv Širokog zaigrali preostali prvotimci koji su na raspolaganju Gattusu, i to u sastavu: Kalinić – Moufi, Uremović, Prpić, Melnjak – Capan, Skoko – Durdov, Šošić, Kalik – Livaja.

Igralo se na glavnom terenu i bez gledatelja, prvo što smo primijetili su nanovo postavljene sjedalice na sjevernoj tribini, a prvo što smo čuli bio je glas neumornog trenera Hajduka koji je dirigirao igrom i tražio od igrača maksimalan angažman. Odjekivao je Gattusov promukli glas praznom poljudskom školjkom, a najčešće su upute dobivali Madžid Šošić i Bruno Durdov. Jasno da je kombinirana momčad bila i "razvodnjena kvalitetom", ali Gattuso je bez obzira na to, kao i na paklenu sparinu i temperaturu od 34 stupnja te osjet od čak 40 stupnjeva Celzijevih, od svojih igrača tražio maksimalan angažman.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I dobio ga je, pogotovo u presingu po izgubljenoj lopti, koji su njegovi igrači nastojali maksimalno brzo vratiti u posjed, kao i u nekim taktičkim detaljima koje su koristili u njegovi prethodnici. Poglavito se to odnosi na ulogu Daria Melnjaka, koji se u nekim fazama utakmice dizao jako visoko i ulazio u sredinu terena, dok bi ostatak zadnje linije ostajao u formaciji s tri igrača.

Najbolju priliku nakon pola sata igre imao je Melnjak iz prekida, glavom je proslijedio Šošićevu loptu iz kornera pored vratnice Tomićevog gola. Još je jednom pred kraj prvog poluvremena zaprijetio Melnjak na lijepu asistenciju Livaje, potom je Livaja nakon kornera pokušao škaricama, odbijenu loptu u blok je zapucao i Uremović a onda je Capan s ruba kaznenog prostora lijevom nogom poslao u mrežu.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon sat vremena igre povećao je Hajduk prednost i to na način kako to od prvoga dana traži novi trener. Loptu je izveo golman Kalinić kratko do stopera, koji su otvorili suparnika preko zadnjeg veznog Capana, lopta je išla od noge do noge, osam igrača je sudjelovalo u akciji, Durdov je opet pokazao svoj talent, fenomenalno zavaljao protivnika pa na lijevoj stativi uposlio Šošića koji je uklizao i poslao loptu u mrežu. I to otprilike kad je Hajduk službeno objavio vijest o prvom ovogodišnjem pojačanju, Gambijcu Abdoulije Sanyangu Bambi.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U zadnjih dvadesetak minuta ušli su Buljan, Kavelj i Brajković, a ovaj posljednji je odmah utrčao iz drugog plana i zabio u mrežu loptu koju je asistent Livaja namijenio Skoki. Sve u svemu Gattuso je dobio ono što je tražio, sedam dana prije službenog starta sezone dao je po 90 minuta manje-više svim igračima na koje računa, što će ih uvesti u ritam utakmica i start sezone. Koliko je zadovoljan pitanje je na koje ćemo odgovor dobiti kad krene sezona, i kad se momčad malo po malo kompletira i uigra. No dobili smo odgovor u kakvoj je formi Gattuso, koji je obje utakmice odradio uz liniju kao da je u pitanju finale Lige prvaka. Još jednom smo se uvjerili u njegovu neiscrpnu energiju i želju da od svakog igrača izvuče maksimum.