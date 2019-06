Hajduk sredio Ruse, Riječani bolji od Celja nakon 2 sata igre

Nogometaši Hajduka pobijedili su rusku momčad Krilju Sovjetov 2-1 u prvoj prijateljskoj utakmici na pripremama u Pohorju u Sloveniji. Velika vrućina i sparina pravili su probleme i Rusima i Splićanima stoga je utakmica odigrana u nešto lakšem ritmu, a u takvim uvjetima bolje se snašao Hajduk.

Dosta ofenzivno krenuli su 'bili' u prvom poluvremenu, a to se vrlo brzo isplatilo. Hajduk je poveo već u 14. minuti nakon što je Ivan Delić pospremio loptu iz jednog odbijanca, a četiri minute kasnije bilo je 2-0. Jairo je sjajno probio lijevu stranu i poslao loptu na drugu stativu, a tamo je poput metka uletio Mađar Adam Gyurcso i neometan zabio za povećanje vodstva.

Foto: HNK Hajduk Split

Hajduk kao da je malo stao nakon tog gola, a Rusi su to iskoristili i u 56. minuti preko Soboleva smanjili na 2-1. Svi igrači Hajduka dobili su priliku u ovoj utakmici koja poslužila svrsi. Za tempiranje forme i kao prikaz Siniši Oreščanin na čemu sve još mora raditi njegova momčadi.

Osim pobjede, dobra vijest je i povratak Mije Caktaša u Sloveniju. On je u srijedu otišao u Split nakon ozljede prepona na jednom treningu, no vratio se nakon nekoliko dana. Današnju utakmicu nije igrao radi prevencije, cilj je ipak potpuni oporavak najboljeg strijelca Splićana i da bude spreman za početak sezone.

Foto: HNK Hajduk Split

Uspješna je bila i Rijeka koja je na domaćem terenu pobijedila Celje 2-1 u utakmici koja se igrala dva poluvremena ukupno dva sata, 2x 60. Riječani su poveli u 12. minuti nakon što se Acosty s lakoćom riješio dvojice protivnika, stigao sam pred gostujućeg golmana i lagano zabio za 1-0. Vodstvo domaćina trajalo je sve do 55. minute kada je Štraus iskoristio pogrešku Simona Sluge koji je izletio s gola, a ovaj ga lagano prebacio.

No nije to Rijeku previše omelo. Bili su puno bolji na terenu, držali su većinom posjed i pritiskali, a nagrada je stigla u 83. minuti. Matej Vuk je uzeo loptu, naredao nekoliko igrača, stigao do sredine kaznenog prostora i lijepo zabio za konačnih 2-1. Bio je to sjajan prodor mladog igrača koji je u stilu Messija pokazao što zna i umije.

Foto: HNK Hajduk Split

Igor Bišćan u današnjoj utakmici nije mogao računati na Murića, Pavičića, Lončara, Puljića, Mamića, Escovala i mladoga Brauta. Preostali igrači su svi dobili priliku kako bi Bišćan do kraja shvatio što očekivati od svojih nogometaša u idućoj sezoni...

Prošlogodišnji hit HNL-a Gorica je nakon remija s Malmöom u gostima zaigrala protiv Radničkog iz Niša, no ni ovaj put nisu uspjeli doći do pobjede. Radnički je pobijedio 1-0.