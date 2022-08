Hajduk sve dogovorio s bivšim igračem, Gorica ga ne pušta!

San o naslovu prvaka i ovu sezonu živi na Poljudu. Duga je i naporna sezona pred 'bilima', borba na tri fronta, a ako se žele boriti s Dinamom za naslov, Hajduk mora proširiti kadar te ojačati momčad. Jasno je to i sportskom direktoru Mindaugasu Nikoličiusu koji cijelo ljeto marljivo radi u tišini.

Hajduk je u ovom prijelaznom roku doveo na posudbu Tonija Borevkovića i Chida Awaziema, dva stopera, a navijači su priželjkivali jednog veznjaka koji će pojačati konkurenciju. I kako doznajemo, Splićani su sve dogovorili s veznjakom Gorice Anthonyjem Kalikom (24), ali kada su poslali ponudu u Turopolje, predsjednik Nenad Črnko spustio je rampu i odbio bez razmišljanja.

Kalik na Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, ugovor mu istječe sljedećeg ljeta i jasno je da Gorica ne može očekivati milijunski iznos, no Črnko ga ne želi pustiti za sitniš. Navodno je za njegove usluge zainteresiran i Ferencvaroš pa je logično da predsjednik Gorice želi izvući što više. No, i da ga Gorica proda negdje drugdje, Hajduku će pripasti 45 posto od ukupne odštete. Tako je dogovoreno između ova dva kluba prije dvije godine kada je australski veznjak otišao u Turopolje. I upravo je to karta na koju igraju Splićani u pregovorima s Goricom.

Kalik je u Goricu stigao upravo iz Hajduka. Ljubav prema 'bilima' pokazivao je odmalena, na nozi ima istetoviran grb, a prije dvije godine kada je odlazio, zaželio je:

- Želim se jednog dana vratiti na Poljud.

I ovaj put je povratak vrlo moguć. Hajduk u njemu vidi kao idealno pojačanje za vezni red, energičnog i borbenog veznjaka koji je zabljesnuo u Gorici. Žele pojačati konkurenciju i proširiti klupu, što će biti prijeko potrebno pogotovo ako izbore grupnu fazu Konferencijske lige. No, morat će Splićani prvo zadovoljiti apetite predsjednika Gorice.

Kalik je na Poljud stigao iz Australije prije šest godina kao junior koji itekako obećava. Veznjak sjajnog udarca kojeg odlikuju maratonska pluća. I vrlo brzo bačen je u vatru prve momčadi. Damir Burić ga je koristio 11 puta u proljetnom dijelu sezone i imao je veliko povjerenje u njega.

A Kalik je to koristio. No, promjenom trenera pao je u drugi plan pa je selio na posudbe u Sydney i Rudeš, vratio se potom u Hajduk i sudbina je htjela da opet na klupi bude Damir Burić. No, nije puno igrao, a kada je bilo jasno da za njega tu nema budućnosti, prije dvije godine otišao je u Goricu. Tu se isprofilirao u jednog od najboljih veznjaka lige. Ukupno je odigrao 67 utakmica uz 11 golova i devet asistencija.

Ipak, Hajduk je očito požalio što ga je olako pustio pa ga želi vratiti u svoje jato.

