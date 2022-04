Hajduk u 2021. godini poslovao s gubitkom od 28,8 milijuna kn

Foto: PIXSELL, 24sata

Splitski klub se na temu financijskog izvještaja još nije službeno oglasio, no i to će morati napraviti uskoro. Do 13. travnja morat će ga objaviti javno, što još nisu napravili ni Rijeka, Osijek, Šibenik, Dragovoljac...

Uprava Hajduka je za utorak, 10. svibnja, sazvala skupštinu dioničara na kojoj će prezentirati financijske rezultate za 2021. godinu. U njoj je splitski klub poslovao s gubitkom od 28,8 milijuna kuna, saznaje Nacional. POGLEDAJTE VIDEO: Unatoč svemu dobrome što je nova uprava na čelu s predsjednikom Lukšom Jakobušićem donijela, Hajduk je drugu godinu zaredom u minusu. Prošle je deficit iznosio 21,8 milijuna kuna s tim da su prethodne četiri godine 'bili' poslovali u plusu. Hajduk se na temu financijskih izvještaja još nije službeno oglasio, no i to će morati napraviti uskoro. Prema propisima o licenciranju Hrvatskog nogometnog saveza isti je dužan objaviti sedam dana prije objave prvotnih odluka o licenci, a ovaj put je riječ o 13. travnju. Svoje financijske izvještaje za prethodnu godinu već su objavili Dinamo, Gorica, Lokomotiva, Istra 1961 i Slaven Belupo dok, kao i Hajduk, svoje tek trebaju objaviti Šibenik, Rijeka, Hrvatski dragovoljac i Osijek.