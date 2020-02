Hajduk u Koprivnicu ide bez Nejašmića, Caktaša, Radića...

Problemi u Hajdukovoj svlačionici uoči puta u Koprivnicu. Na liječničkoj poštedi su zadnja dva dana bili Stipe Radić, Mijo Caktaš, Darko Nejašmić i Jakov Blagajić i vrlo vjerojatno nitko od njih neće biti na popisu igrača za subotnju utakmicu sa Slaven Belupom.

Stipe Radić dobio je jak udarac u lice tijekom utakmice s Lokomotivom, slomljen mu je nos, no i takav je izdržao do kraja utakmice. Posljedica svega je da on sigurno neće zaigrati u Koprivnici. Pitanje je koliko će još dugo morati pauzirati i kad će se priviknuti na masku s kojom će neko vrijeme morati igrati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Ostali su zaradili virozu i visoku temperaturu, prije svih Nejašmić i Caktaš koji će također propustiti Koprivnicu. Da nešto nije u redu s kapetanom bilo je jasno još jučer, kada se nije pojavio na svečanoj proslavi Hajdukova 109. rođendana uz svoje zamjenike Josipa Juranovića i Hamzu Barryja. Jakov Blagaić se oporavlja i on bi mogao konkurirati za sastav ako bude neophodno da nastupi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Obzirom na sve navedeno, lako je moguće da će sutra u Koprivnici silom prilika debitirati Bugarin Dimitrov ili mladi Mario Vušković, zbog toga što je Tudor ostao na njima i još Ismajliju, Dellovi i Vučuru (Simić se tek priključio treninzima i nije u planovima), dok bi Caktaševu poziciju u veznom redu trebao zauzeti povratnik nakon crvenog kartona Basel Jradi. Trebao je po prvi put ove sezone nastupiti i Nejašmić, no ovoga puta se ispriječila viroza...