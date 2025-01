Hajduk za Brunu Durdova ima ponude klubova iz liga 'petice'. Ali rok za transfer istječe ubrzo

Bliži se kraj prijelaznog roka u kojem bi Bruno Durdov mogao napustiti Hajduk, no za sada još uvijek nema konkretnih poteza u tom smjeru. Prema dostupnim informacijama bliskim igraču, u igri su tri kluba iz tri različite zemlje, a za sada je u javnost procurilo ime samo jednoga - Club Bruggea - no to ne znači i da će biti izabrana njihova ponuda, jer u trenutku dok ovo pišemo sve su opcije otvorene, pa čak i opcija da Durdov ostane na Poljudu.

Cijela priča o transferu 17-godišnjeg krila odvijala se u zadnjih mjesec dana, i to korak po korak nakon Skupštine kluba na kojoj je prijavljen godišnji gubitak od 4.6 milijuna eura, uz dodatak i uvjet da se do kraja prosinca proda još jedan igrač. Prodaja na koncu nije realizirana pa je i minus narastao na dvocifrenu brojku u milijunima eura, a kako još uvijek nije prodan niti drugi igrač koji je trebao biti transferiran u siječnju, jasno je da Hajduku gori pod petama. Prodavati moraju, a s obzirom da nisu u prilici prodati one koje bi željeli, moraju posegnuti za "obiteljskim srebrom". Za onima za koje je Lukša Jakobušić tvrdio da ih Hajduk više neće morati prodavati, ali je svojim postupcima i vođenjem kluba doveo upravo do toga da je to postala krajnja nužda.

Ivan Bilić i Francois Vitali morali su posegnuti u škrinju i u prodajni izlog staviti "obiteljsko srebro", a to su Rokas Pukštas, Niko Sigur, Dominik Prpić, Bruno Durdov... Za Pukštasa nije stigla ni izbliza dobra ponuda kao ona od pet plus dva milijuna eura u bonusima koju je prošlog ljeta imao tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić ali su je čelnici kluba odbili, za Niku Sigura koji je manje igrao također nije bilo očekivanog interesa, pa su preostali Dominik Prpić i Bruno Durdov. Za obojicu interes postoji, a u Hajduku su procijenili da bi prodaja mlađeg Durdova kratkoročno manje štetila ambicijama kluba u aktualnoj sezoni, jer Prpić je ipak standardan i jedan od ključnih igrača.

U tom svjetlu treba promatrati i zadnje Hajdukove poteze na tržištu. Angažmanom ofenzivaca Nazarija Rusina i Jana Mlakara popunila bi se krilna pozicija ako Durdov ode, a puštanjem Šarlije na posudbu u ciparski Pafos jasno je da je Hajduk na koncu odustao od prodaje Prpića. Dilema Prpić ili Durdov razriješila se dakle sama od sebe. Prpić je potrebniji momčadi, Durdov može postići bolju cijenu, i sada čekamo kraj prijelaznog roka i informaciju o tome što će Durdov, njegova obitelj i zastupnici odabrati. Odlazak i financijsku pomoć Hajduku, ili pak ostanak i razvoj...

Prema neslužbenim informacijama jedan od zainteresiranih klubova nudi prihvatljivije uvjete za Hajduk, drugi za igrača, a treći ima najprihvatljiviji program razvoja koji su već prezentirali igračevoj obitelji i zastupniku. Nema naznaka da bi Durdov nakon transfera mogao ostati na posudbi u Hajduku. Što se tiče odštete, Hajduk navodno može računati na maksimalno pet milijuna eura, eventualno i na neki postotak, no to je stvar završnih pregovora koji, treba i to naglasiti, još uvijek nisu započeli.

Malo? Vjerojatno da, ali to je stvar Hajduka i njihovog plana razvoja igrača koje žele plasirati na tržište. Činjenica je da je nakon ulaska u reprezentaciju i debitantskih golova Durdov uglavnom ili počinjao utakmice s klupe, ili bi izlazio nakon sat vremena igre. S većom minutažom i važnijom ulogom možda bi zabio i koji gol više, a onda i privukao veći interes i bolju cijenu, ali to je već neka druga priča...

Durdov je dakle na izlaznim vratima, u ligama iz kojih dolaze klubovi koji su pokazali interes za njega prijelazni rok traje do 3. veljače, dakle do ponedjeljka, do kada bi trebalo dogovoriti i sve detalje, i srediti papirologiju..., što nije jednostavno, ipak se radi o maloljetnom igraču. Sve dakle vodi prema tome da bi Durdov uskoro mogao napustiti Hajduk, ali procedura njegovog transfera još uvijek nije ušla u završnu fazu, vrijeme brzo prolazi, a protekom vremena ostaje otvorena i opcija njegovog ostanka na Poljudu. U svakom slučaju, ako se nešto dramatično ne promijeni, Durdov bi trebao konkurirati za nedjeljni ogled s Lokomotivom.

