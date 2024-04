Hajduk zbog Torcide samo ove sezone platio 343.400 eura, a od 2008. preko 2,5 mil. eura!

Kunu se u Hajduka, a šteta koju mu rade je nevjerojatna. Naravno, tu treba razdvojiti prave navijače Hajduka, koji iskreno vole klub i poraze primaju kao sastavni dio igre, od huligana koji provaljuju u teren, bacaju topovske udare, napadaju suce s palicama... Svojim bakljadama Torcida često, iako vjerojatno nesvjesno, odmaže Hajduku.

- Protiv Varaždina smo imali igrača više, stisnuli domaćine, gol je visio u zraku, a onda je uslijedila bakljada naših navijača, prekid i tu su Varaždinci došli do daha - pričalo se ispred Hajdukove svlačionice u Varaždinu.

Drugim riječima, i igrači i veliki dio navijača svjesni su da im je bakljada odmogla. Kao i u derbiju protiv Dinama, kad je Hajduk dobro stisnuo “modre”, a onda opet - prekid. Vjerojatno su zbog toga izgubili bodove, to nećemo nikada saznati, a da su izgubilo novac, to je bilo jasno nakon sastanka Disciplinske komisije. Pa je tako Hajduk ove godine, samo u prvenstvu, platio 266.400 eura kazne. Samo u prvenstvu! Dodajte tome 35.000 eura u Kupu, pa 42.000 eura protiv PAOK-a u pretkolu Konferencijske lige, doći ćete do 343.000 eura, koliko je Hajduk platio ove sezone. Dakle, samo ove sezone!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

To je ogroman novac, primjerice, toliki su, otprilike iznosili ugovori Pukštasa i Sigura. Zajedno!

Uprava, u pravilu, ne osuđuje bakljade i dimne bombe, ne žele se zamjeriti Torcidi, pa im je lakše zavući ruku u blagajnu i platiti nastalu štetu. I okrenuti glavu do neke sljedeće kazne. No kada se na kraju sezone podvuče crta, dođete do nevjerojatnih cifra, novca koji se mogao utrošiti za korisne stvari. A uz sve, ostali su bez naslova i kupa...

KAZNE

1. KOLO PROTIV DINAMA - 3800 EURA

2. KOLO PROTIV RIJEKE - 4900 EURA

3. KOLO PROTIV OSIJEKA - 4700 EURA

5. KOLO PROTIV RUDEŠA - 5650 EURA

6. KOLO PROTIV VARAŽDINA - 1950 EURA

7. KOLO PROTIV ISTRE - 26.500 EURA

8. KOLO PROTIV GORICE - 3700 EURA

9. KOLO PROTIV LOKOMOTIVE - 5500 EURA

10. KOLO PROTIV DINAMA - 20.000 EURA

11. KOLO PROTIV RIJEKE - 7500 EURA

12. KOLO PROTIV OSIJEKA - 10.000 EURA

13. KOLO PROTIV SLAVENA - 6600 EURA

14. KOLO PROTIV RUDEŠA - 7000 EURA

15. KOLO PROTIV VARAŽDINA - 11.000 EURA

16. KOLO PROTIV ISTRE - 11.600 EURA

17. KOLO PROTIV GORICE - 7000 EURA

18. KOLO PROTIV LOKOMOTIVE - 7350 EURA

19. KOLO PROTIV DINAMA - 28.000 EURA

20. KOLO PROTIV RIJEKE - 12.000 EURA

21. KOLO PROTIV OSIJEKA - 5600 EURA

22.KOLO PROTIV SLAVENA - 13.650 EURA

23.KOLO PROTIV RUDEŠA - 10.200 EURA

24. KOLO PROTIV VARAŽDINA - 6700 EURA

25.KOLO PROTIV ISTRE - 23.300 EURA

26. KOLO PROTIV GORICE - 4200 EURA

28. KOLO PROTIV DINAMA - 18.000 EURA

266.400 €

Cifra koju je Hajduk platio Komisiji za kazne samo u HNL-u

35.000 €

To je kazna koju su platili u Kupu, samo u polufinalu 32.000 eura

42.000 €

Torcida je i protiv PAOK-a na Poljudu imala šou

343.400 € UKUPNO

2,5 mil. €

Od 2008. Hajduke je na kazne platio više od dva i pol milijuna eura