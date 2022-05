Hajduk želi da Ferro ostane, on se nećka: Čeka bolju ponudu

Igrač Benfice novi je igrač Hajduka, slavodobitno su objavili Splićani u siječanjskom prijelaznom roku

Portugalski stoper Francisco Reis Ferreira, poznatiji kao Ferro, stigao je tada na posudbu na Poljud do kraja sezone. Htjeli su ga Osječani, no Ferro je na koncu odbio Nenada Bjelicu i izabrao Hajduk.

Došao je kao veliko pojačanje u borbi za naslov prvaka i vrlo brzo se ustalio u prvih 11 kod trenera Valdasa Dambrauskasa. Odigrao je 12 utakmica, propustio samo dvije, a navijačima se predstavio u debiju protiv Gorice kada je zabio gol. Pokazao je da je riječ o jako dobrom igraču koji bi mogao napraviti odličnu karijeru.

Portugalski mediji pisali su kako se posudba automatski produžuje ako Hajduk izbori kvalifikacije za Europu. To je apsolvirano, 'Bili' će krenuti svoj europski put započeti u drugom ili trećem pretkolu Konferencijske lige, ovisno o tome hoće li osvojiti Kup. No, čini se da to nije garancija za Ferrov ostanak.

On je zadovoljio apetite poljudske struke, žele ga zadržati još barem godinu dana, sve je dogovoreno s Benficom, ali kako piše portugalski Record, u ovome slučaju sve je na samom igraču. A on nije siguran želi li ostati i je li Hajduk prava sredina u kojoj će napredovati. Utakmica protiv Dinama mogla bi biti njegova posljednja u dresu Majstora s mora.

- Ferro je i više nego zadovoljio na posudbi u Splitu, a o njegovu ostanku u Hajduku odlučuje on sam. Klub ga želi, ali Ferro još ne želi donijeti odluku. Čeka neku bolju ponudu i tek ako ona ne dođe, odlučit će o ostanku u Hajduku - piše Record.

Prije tri godine na Transfermarktu vrijedio je 19 milijuna eura, navodno su potencijal u njemu vidjeli Real Madrid, Juventus i Liverpool, ali Benfica je tražila 100 milijuna eura, što je ohladilo njihov interes.

Velika očekivanja utjecala su na njegovu formu pa je karijera krenula silaznom putanjom. Sve je više griješio, nogometne visine koje su mu svi predviđali postale su sve dalje. U sezoni 2020/2021 odigrao je tek devet utakmica u dresu Benfice i Valencije, a ove sezone skupio je tek jedan nastup.

Bilo je jasno da mora otići ako želi veću minutažu i tu se ukazao Hajduk. Došao je oživjeti karijeru i u 12 utakmica pokazao je da se radi o jako dobrom stoperu. Dobro čita igru, ne libi se povući loptu na suprotnu polovicu, siguran i dominantan u skoku. No, ponekad se jave i nesigurne reakcije što je očito posljedica neigranja u posljednje dvije godine. Ipak, i kao takav je top pojačanje za HNL.

Možda je i to razlog zašto nije postao jedan od najboljih stopera na svijetu, kako su ga u Benfici vidjeli. U Hajduku se vratio na pravi put, pokazao da ima nešto u njemu, ali on se nećka. Želi jaču sredinu u kojoj će imati priliku za nogometni uzlet. Ljetni prijelazni rok počinje tek prvog dana srpnja, ali Splićani ga neće moći dugo čekati jer već u lipnju kreću pripreme za novu sezonu u kojoj će krenuti u pohod na naslov prvaka i grupnu fazu Konferencijske lige.

Najčitaniji članci