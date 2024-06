Hajduk želi Ivana Jurića za trenera! Kalinić mu je rok za odgovor dao do ponedjeljka

Nogometaši Hajduka okupljaju se 19. lipnja, a dok oni odmaraju, sportski direktor Nikola Kalinić ima pune ruke posla. Vrijeme teče, a Splićani još nemaju trenera. Dao se Kale u opsežnu potragu, ima popis s nekoliko imena kojima se obratio, a kako doznajemo, jedan od njih je i Ivan Jurić (48), jedan od najboljih hrvatskih trenera!

Pokretanje videa... 00:37 Hajduk se vraća u Split | Video: Luka Safundžić/24sata

Iz izvora bliskih Ivanu Juriću saznali smo da ga je Kalinić kontaktirao. Predstavio je Juriću svoj plan i program, što planira s Hajdukom, kako vidi momčad, budućnost i odnose u klubu, iznio mu je svoje ideje i što sve želi promijeniti.

Juriću se svidjela Kalinićeva ideja, ali još nije pristao niti odbio. Sve je daleko od realizacije i pitanje je hoće li ikada biti. Naravno, najveći je problem plaća od 1.8 milijuna eura, koliko je godišnje imao na klupi Torina s kojim mu je istekao ugovor na kraju sezone.

Italian soccer Serie A match - ACF Fiorentina vs Torino FC, Ivan Jurić | Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net

Nije tajna da ga žele neki klubovi iz Serie A i da ne bi trebao imati problema s pronalaskom novog angažmana, ali kao rođenog Splićanina i bivšeg igrača Hajduka, sigurno ga golica mogućnost da postane trener kluba u kojem je stasao. No, znajući da se njegovi veliki prijatelji Igor Tudor i Ivan Leko nisu baš najbolje proveli, pitanje je bi li se on htio upuštati u takvo što, unatoč Kalinićevim garancijama da će imati odriješene ruke da uvede red u svlačionicu i posloži momčad i igru po svojim idejama.

Jurić ima rok do početka sljedećeg tjedna da odgovori želi li prihvatiti poziciju ili ne, a ako ne pristane, Kalinić će se okrenuti novim rješenjima, a nije nemoguće da to bude i domaći trener. Novi sportski direktor 'bilih' želi angažirati isključivo veliko nogometno ime i provjerenog stručnjaka. Tim povodom se i konzultirao s bivšim trenerom Hajduka Igorom Tudorom, zvao je i svog bivšeg trenera Paula Sousu, potom i Gennara Gattusa... Ostali kandidati iz Poljske i Turske koji su spoominjani nisu bili Kalinićev izbor, niti bi ih on podržao na mjestu trenera.

Split: Nikola Kalinić je novi sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Podsjetimo, Jurić je protekle tri godine vodio Torino s kojim je ove sezone završio na desetom mjestu Serie A. Ugovor mu je istekao na kraju sezone, a kako se s klubom nije dogovorio oko produljenja, napustio je 'bikove'. Vodio je Mantovu, čak u tri navrata Genou te Veronu gdje je bilježio odlične rezultate i rušio najveće talijanske klubove. Ispekao je trenerski zanat u Italiji i izgradio reputaciju trenera čvrste ruke i discipline, a hoće li karijeru nastaviti u svom Hajduku, ovisi isključivo o njemu.