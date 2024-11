Hajdukov liječnik o Livaji: Nije igrao pod blokadom i uzimao kortikosteroide, već analgetik!

Uoči utakmice Hajduka i Istre (subota, 17.30) na Poljudu na konferenciji za medije uz trenera Gennara Gattusa govorio je liječnik Ante Turić kako bi razjasnio informacije oko navodne ozljede Marka Livaje uoči utakmice protiv Varaždina.

- Nije točno da je Marko igrao pod "blokadom", niti da je ozlijeđen. Dobio je udarac na treningu, to je sastavni dio nogometa. On je popio analgetik u vidu tablete, te je uz bandažu igrao utakmicu bez smetnji. Termin "blokada" je za opću populaciju nešto drugo, sadrži kortikosteroide, tako da sportašima može stvoriti probleme jer su to zabranjena sredstva, pa bi trebalo taj termin izbjegavati. Ponekad se daju injekcije analgetika, primjerice voltarena. Spominjali su se i Rakitić, i Kalinić... ali trener inzistira na tome da igrač koji nije spreman ne sudjeluje u treninzima i utakmicama – kazao je Turić a Gattuso dodao:

- Razlog zašto je došao liječnik je moja želja, ja sam ga pozvao, želim spriječiti neistine koje nam nanose štetu. Mi se sastajemo svako jutro s medicinskom službom, nijedan igrač koji nije spreman neće trenirati i igrati. Klub je sastavljen od profesionalaca i molim novinare da i oni budu profesionalni.

Bilo bi profesionalno da navedete i tko piše neistine i koji liječnik je krivo informirao javnost.

- Ovo nije napad na sve novinare i ne želim polemiku s novinarima. Ne znam imena, vidio sam par članaka. Meni je ovo napad na neprovjerene informacije, o kortikosteroidima koji su zabranjeni, da ih igrači koriste. Da opišem kako to izgleda. U 8:15 se nalazi stožer sa fizioterapeutom i doktorom. Svakog pojedinog igrača provjeravamo. Profesionalni smo u našem poslu. Ja ne dovodim profesionalnost novinara u pitanje. Vidio sam članke gdje bivši i sadašnji liječnici govore o blokadama, to želim spriječiti. Ne želim polemizirati s novinarima. Nije bilo namjera reći novinarima da su neprofesionalni, želim opovrgnuti netočne informacije.