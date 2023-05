Hajdukovac je bio na popisu najvećih talenata, a sad je zabio prvi gol: Hvala Marku Livaji

Koš usrećuje jednog igrača, a asistencija dvojicu, svojevremeno je izjavio legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč. Ta izjava može se pretočiti i u bilo koji sport.

Splićani su u 33. kolu HNL-a uvjerljivo slavili kod Lokomotive (3-0). Zabijali su Benrahou, Livaja i Ivan Ćubelić, 19-godišnji veznjak kojemu je to bio prvi gol za prvu momčad Hajduka. Igrala se 89. minuta, Livaja je prošao po lijevoj strani, imao je otvoren put ka golu i priliku da zabije 20. gol u sezoni, no nesebično je u sredini peterca pronašao Ćubelića koji je zabio na praznu mrežu i - usrećio obojicu.

Gol je prvo bio poništen zbog zaleđa, ali kada ga je VAR priznao, suigrači su skočili u zagrljaj presretnom Ćubeliću koji je ispunio svoj san, a ponosan na njega bio je i Livaja koji ga je onako očinski zagrlio. Eto kako asistencija može usrećiti više osoba.

'Livaja, hvala ti'

- Utakmica je bila dobra. Imali smo dominaciju. Zasluženo smo pobijedili. Osjećaj je fantastičan nakon pogotka. Htio bih zahvaliti Livaji, mogao je šutirati. Vidio me, asistirao, nije mi bilo teško zabiti. Podrška navijača je bila fantastična. Ovdje se uvijek osjećamo kao na domaćem terenu - rekao je oduševljeni Ćubelić nakon utakmice.

Riječ je o plemenitom veznjaku koji ima finu nogu, tehnički je potkovan i zna razigrati, a u svojoj generaciji odskakao je još prošle godine kada je prebačen u prvu momčad.

Nije ga bez razloga ugledni britanski list The Guardian prije nekoliko godina uvrstio u 60 najboljih mladih nogometaša svijeta rođenih 2003. godine.

- Tehnički briljantan, vrlo inteligentan, sjajan kada se nalazi pod pritiskom. On je izvanredan izvođač prekida koji uvijek ima širu sliku kada predaje loptu. Katkada djeluje sramežljivo, kao da se ne nameće dovoljno, ali to je nešto na čemu se može poraditi i popraviti. Ukratko, on je kompletni veznjak koji je jedan od temelja hrvatske U-19 reprezentacije još od svog debija s 15 godina… - pisao je britanski list o Ćubeliću koji je na Poljud došao iz splitskog Adriatica.

Na početku sezone nije bilo mjesta za njega pa ga je klub poslao na posudbu u Varaždin kako bi se kalio i priviknuo na prvoligaški nogomet. No, dogodilo mu se ono najgore što se može dogoditi mladome igraču. Sjedio je na klupi iz utakmice u utakmicu, praktički nikakvu šansu nije dobio. Odigrao je tek tri utakmice, to nije bilo u interesu ni igrača niti kluba pa je Hajduk poništio posudbu i vratio ga na Poljud na polusezoni.

Nije se ni u Hajduku naigrao. Bio mu je ovo tek osmi susret, ali svaki put je ulazio s klupe uz minimalnu minutažu. Ovaj put je u pet minuta igre uspio zabiti gol. Bez obzira na manjak minutaže, žestoko je radio na treninzima, a njegov rad i trud prepoznao je trener Ivan Leko.

Tek mu je 19 godina, pokazao je kako ima nešto u njemu i da ga vrijedi čekati. Hajduku je ova sezona bila poprilično plodonosna što se tiče afirmacije mladih igrača. Luka Vušković i Rokas Pukštas praktički su nezamjenjivi u prvih 11, u završnici sezone se nametnuo i mladi Kanađanin Niko Sigur, a možda na krilima ovog gola iskoči i njegov vršnjak Ćubelić. Talent ima, a treba mu strpljenja, povjerenja klupske struke, čega je bilo malo u posljednje vrijeme i na koncu, puno rada.

