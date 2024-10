Dajaku je ljutito bacio bočicu nakon izmjene u Koprivnici, evo kako ga je Gattuso kaznio...

Leon Dajaku saznao je kaznu za neprimjereno ponašanje u Koprivnici, neslužbeno saznajemo kako ga je trener Gennaro Gattuso kaznio na način da mora platiti večeru suigračima na sljedećem team buildingu te se tako iskupiti za bacanje bočice na klupu.

Dajakua je Gattuso izvadio iz igre 57. minuti utakmice u Koprivnici, nakon čega je Kosovar bacio bočicu prema klupi. Ljutnju zbog loše igre, moguće i zbog zamjene Dajaku je iskalio na bočici i klupi, suigrači su ga brzo smirili, a kaznu nije mogao izbjeći.

Gattuso je i do sada znao kažnjavati igrače zbog neprimjerenih postupaka, kašnjenja ili iskazivanja nezadovoljstva, kažnjavao je i Dialla, Sahitija, Pukštasa... no sve su to bile kratkotrajne kazne od najviše jedne utakmice pauze a uglavnom je onaj tko je napravio incident morao počastiti suigrače.

Dajaku se tek odnedavno vratio u momčad nakon što je prošloga ljeta poželio otići iz kluba, no kako nije bilo odgovarajućih ponuda Gattuso ga je priključio treninzima i dao mu priliku. Dosadašnjim igrama nije ostavio posebno dobar dojam niti da zaslužuje mjesto u postavi i pitanje je kakav će se situacija dalje razvijati. Dajaku s Hajdukom ima ugovor do ljeta 2027. godine...