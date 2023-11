Hajdukovci posjetili Ovčaru. S njima je bio i mladi igrač čijeg su oca teško ranili u Vukovaru

Bliži se 32. godišnjica pada Vukovara, a Hajduk je gostovanje kod Osijeka u sklopu zaostale utakmice 3. kola HNL-a iskoristio za posjed Gradu heroju.

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić, kapetan Lovre Kalinić, team manager Stjepan Badrov i mladi Šimun Hrgović (19), čiji je otac Ivica vukovarski heroj, posjetili su Spomen dom i masovnu grobnicu na Ovčari. Domaćin im je bio hrvatski branitelj Ivan Lukić Zolja.

Položili su vijence u čast svih heroja koji su položili život na oltaru domovine. Zapalili su svijeće na grobovima generala Blage Zadre i vukovarskog branitelja Marka Babića.

Ovaj posjet bio je posebno emotivan za mladog igrača Hajduka Šimuna Hrgovića (19). Njegov otac Ivica, rođeni Vukovarac, koji je branio svoj grad u Domovinskom ratu, teško je ranjen 17. rujna 1991. godine.

- Ranjen sam 17. rujna na Hercegovačkoj ulici, dobio sam metak u vrat, ušao je na jednoj strani vrata, izašao na drugoj. Suborci su me prebacili u vukovarsku bolnicu gdje me operirao doktor Njavro, koliko je uopće mogao u tim okolnostima i uvjetima. On mi je spasio život. Deset dana bio sam u komi, a kad sam došao k sebi, prebačen sam u civilnom kamionu kroz kukuruze do slobodnog teritorija, kasnije i u Zagreb. Nas nekoliko ranjenika bili smo praktično zadnji koji smo se izvukli i spasili na taj način, kasnije je još samo konvoj 'Liječnika bez granica' izvukao dio ranjenika. U Zagrebu sam prošao sve bolnice, bio sam dugo bez glasa, ruka mi je bila oduzeta... - rekao nam je Ivica Hrgović u velikom intervjuu prije prije dvije godine.