Hajdukovci trenirali, policija ih čuvala: Tu smo zbog prevencije

Predsjednik Marin Brbić, njegov savjetnik Mario Stanić te sportski direktor Ivan Kepčija razgovarali su s igračima i sa stručnim stožerom u svlačionici uoči treninga, a zbog toga je trening i kasnio...

<p>Ovih dana nije baš lagano biti igrač<strong> Hajduka</strong>. Atmosfera na Poljudu je naelektrizirana nakon šokantnog poraza od Šibenika (1-0), a navijači su nakon poraza jasno dali do znanja što misle o aktualnom stanju u kojem se klub nalazi. Problem nije samo u porazu od dalmatinskog rivala već u sveukupnom dojmu kojeg je Vukasova momčad ostavila u posljednje vrijeme. </p><p>Loši rezultati iz prošle sezone pretočili su se i u novu sezonu, a brojni problemi su i u poljudskim uredima. Marin Brbić je prije više od 100 dana podnio ostavku, a dan danas klub nije doveo njegovog nasljednika. To je dodatno pogoršalo ionako lošu atmosferu oko kluba pa je dovelo do toga da je policija morala paziti na igrače Hajduka za vrijeme njihovog treninga.</p><p>Uz to je i trening kasnio čak sat i 20. Razlog? Temeljiti razgovori s igračima. Predsjednik Marin Brbić, njegov savjetnik Mario Stanić te sportski direktor Ivan Kepčija razgovarali su s igračima i sa stručnim stožerom u svlačionici uoči treninga, a potom je trener Hari Vukas s igračima analizirao situaciju u kojoj se nalaze, piše<a href="https://dalmatinskiportal.hr/sport/policija-cuvala-hajdukovce-trening-kasnio-sat-i-20-minuta/78165" target="_blank"> Dalmatinski portal</a>.</p><p>Splićani nakon sedam kola u HNL-u imaju tek tri pobjede, remi i tri poraza, a navijači su povicima 'vi niste Hajduk i 'skinite dresove' jasno dali do znanja što misle o trenutačnoj igri najdražeg im kluba. No ono što ih najviše boli je neprofesionalan i nonšalantan pristup igrača koji su protiv Šibenika pokazali blijedu igru. Najbolju priliku 'bili' su imali u 30. sekundi utakmice, a poslije toga su bili u potpunosti nemoćni protiv donedavnog drugoligaša.</p><p>Dok su oni pak trenirali i pripremali se za sljedeće izazove, na njih su motrili pripadnici splitske policije.</p><p>- Tu smo radi prevencije protupravnog ponašanja kako bi se održalo povoljno stanje javnog reda i mira - rekla je Željka Petrović iz Policijske uprave Splitsko dalmatinske.</p><p> </p>