Hajdukovi juniori prevalili 3500 km pa prošli u drugo kolo LP!

Autobusom iz Splita do Sarajeva pa let do Istanbula. Izlazak iz aviona i ulazak u novi, ovaj put do Bakua. Ni tu nije bio kraj 'truckanju'. Noć u glavnom gradu Azerbajdžana pa autobusom još nekoliko sati kilometraže do Gabale. Krenuli u subotu, došli u ponedjeljak i prevalili 3500 km, a utakmica u utorak. Put za pamćenje.

Juniori Hajduka dva dana proveli su na putu do Gabale gdje ih je čekao uzvrat protiv istoimenog kluba u Ligi prvaka mladih, no ni to ih nije poremetilo. Nakon uvjerljivih 3-0 na Poljudu, Splićani su slavili i u Azerbajdžanu (2-1) te prošli u drugo kolo natjecanja!

Baš kao i u prvom susretu, Hajduk je bio puno bolji, stvarao prilike i promašivao, ali domaćin je poveo. U 52. minuti Aghayev je ubacio iz kornera s desne strane ravno na glavu Shahniyarov koji ju je pospremio u mrežu.

Pritisnuli su Azerbajdžanci u tim trenucima, no hajdukovci su na vrijeme odgovorili. U 68. minuti Luka Vušković, brat Marija Vuškovića, pogodio je za 1-1 i tu je priči bio kraj. Pobjedu je donio Jere Vrcić u 88. minuti.

Splićani su tako osigurali prolazak u daljnju fazu. Hajduk će u drugom kolu igrati protiv boljega iz ogleda kazahstanske Astane i albanske Apolonije (1-1). Uzvrat se igra u srijedu.

Ti dvoboji na rasporedu su 26. listopada i 2. studenog, a pobjednik će izboriti play-off Uefine Lige mladih protiv drugoplasiranih iz faze po skupinama, u kojoj se nalazi i Dinamo.

Najčitaniji članci