Hajdukovi pretplatnici trebaju se izjasniti: Što sa stadionom?

U sljedećih nekoliko dana pretplatnici Hajduka dobit će anketni upitnik o infrastrukturnoj budućnosti kluba. Riječ je o inicijativi kojom Hajduk želi prikupiti mišljenje najvjernijih navijača uoči objave studije izvodljivosti za novi stadion i kamp, čiji je naručitelj Grad Split.

Kako ističu u klubu, nogomet se posljednjih 20-ak godina temeljito promijenio, a s njim i potrebe klubova te očekivanja navijača. Strateški cilj Hajduka ostaje razvoj omladinske škole i zadržavanje konkurentnosti prve momčadi, zbog čega se novi stadion i kamp nameću kao jedino dugoročno održivo rješenje.

Gradonačelnik Tomislav Šuta prije nekoliko mjeseci ponudio je tri opcije, od kojih lokacija izgradnje novog stadiona na Brodarici smeta Društvu arhitekata Splita jer je urbanistički neprihvatljiva i dovela bi do preopterećenja kritične prometne točke:

osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica

značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju suvremenim elementima nogometnog stadiona, VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za Uefa standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji

izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi Uefe

Sigurnost gledatelja, veći komfor, moderni standardi te povećanje financijskog potencijala ključni su razlozi zbog kojih klub zagovara izgradnju novog stadiona. U tom smjeru ide i izlaganje prof. emeritusa Ante Mihanovića, prema kojoj je Poljud u stanju trajne sanacije, što zahtijeva stalna i skupa ulaganja.

Hajduk poziva pretplatnike da u provjere e-mailove, uključujući spam i promocije, te izdvoje nekoliko minuta za ispunjavanje upitnika. Iz kluba poručuju kako se osobni podaci neće koristiti za identifikaciju ispitanika, a rezultati ankete ostat će u internom vlasništvu Hajduka.