Obavijesti

Sport

Komentari 3
KLUB ŠALJE UPITNIK

Hajdukovi pretplatnici trebaju se izjasniti: Što sa stadionom?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
Hajdukovi pretplatnici trebaju se izjasniti: Što sa stadionom?
Pogled na Poljud za vrijeme utakmice UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk šalje anketu navijačima o budućnosti stadiona! Tri opcije na stolu, a lokacija Brodarica izaziva kontroverze. Glavni cilj: modernizacija i sigurnost bez obzira na cijenu

Admiral

U sljedećih nekoliko dana pretplatnici Hajduka dobit će anketni upitnik o infrastrukturnoj budućnosti kluba. Riječ je o inicijativi kojom Hajduk želi prikupiti mišljenje najvjernijih navijača uoči objave studije izvodljivosti za novi stadion i kamp, čiji je naručitelj Grad Split.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
102
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako ističu u klubu, nogomet se posljednjih 20-ak godina temeljito promijenio, a s njim i potrebe klubova te očekivanja navijača. Strateški cilj Hajduka ostaje razvoj omladinske škole i zadržavanje konkurentnosti prve momčadi, zbog čega se novi stadion i kamp nameću kao jedino dugoročno održivo rješenje.

Gradonačelnik Tomislav Šuta prije nekoliko mjeseci ponudio je tri opcije, od kojih lokacija izgradnje novog stadiona na Brodarici smeta Društvu arhitekata Splita jer je urbanistički neprihvatljiva i dovela bi do preopterećenja kritične prometne točke:

  • osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica
  • značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju suvremenim elementima nogometnog stadiona, VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za Uefa standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji
  • izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi Uefe
ANTE, TI SI LJUDINA Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Sigurnost gledatelja, veći komfor, moderni standardi te povećanje financijskog potencijala ključni su razlozi zbog kojih klub zagovara izgradnju novog stadiona. U tom smjeru ide i izlaganje prof. emeritusa Ante Mihanovića, prema kojoj je Poljud u stanju trajne sanacije, što zahtijeva stalna i skupa ulaganja.

Hajduk poziva pretplatnike da u provjere e-mailove, uključujući spam i promocije, te izdvoje nekoliko minuta za ispunjavanje upitnika. Iz kluba poručuju kako se osobni podaci neće koristiti za identifikaciju ispitanika, a rezultati ankete ostat će u internom vlasništvu Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model
USPJEŠNA NA MNOGIM POLJIMA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru. Sad je misica, glasnogovornica i model

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže bivša glasnogovornica Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026