Hajduku stiže veliko pojačanje u borbi za naslov? Grci tvrde: Mađar je već stigao u Split

Laslo Kleinheisler (29) stiže na Poljud kao zakašnjeli božićni poklon za navijače Hajduka koji su ga iščekivali još prošle godine. Prošlog siječnja je iz Osijeka otišao u Panathinaikos za pola milijuna eura, no tamo se nije naigrao pa je odlučio oživjeti transfer koji nije zaživio prošle zime.

Pokretanje videa ... Požar na derbiju: Torcida zapalila stolice na južnoj tribini | Video: 24sata/Video

Kako pišu grčki mediji, mađarski reprezentativac je propustio posljednji trening Panathinaikosa i navodno je već stigao u Split. No, kako doznajemo, ovaj posao neće se realizirati prije 1. siječnja i prema svemu sudeći, Mađar bi trebao osvanuti u bijelom dresu taman pred pripreme koje počinju 3. siječnja. Nije poznat modalitet dogovora, hoće li doći na posudbu s opcijom otkupa ili će ga Splićani odmah kupiti, no to u ovome trenutku nije previše niti bitno za navijače. Raduje ih spoznaja da sportski direktor Mindaugas Nikoličius radi na jačanju momčadi i to s igračem koji se već dokazao u HNL-u i stiže kao veliko pojačanje u borbi za naslov prvaka.

Što Kleinheisler donosi Hajduku?

Kleinheisler je u Panathinaikosu postao višak nakon što je u siječnju stigao za pola milijuna eura iz Osijeka. Ugovor mu je istjecao na ljeto pa Osijek nije imao puno prostora za manevriranje. Htio ga je i Hajduk, navodno je zainteresiran bio i Dinamo, no Osječani su ga odbili prodati konkurenciji pa je završio u Ateni. U Gradskom vrtu proveo je tri godine i za to vrijeme odigrao 128 utakmica, zabio 20 golova i asistirao za 15.

Mađar je u početku igrao u grčkom velikanu, odigrao je prošle sezone 15 utakmica, ali nije oduševio izvedbama, ni učinkom. Zabio je tek dva gola i to je razlog zašto je na početku ove sezone bio na tankom ledu. Odigrao je tri utakmica u kvalifikacijama za Ligu prvaka i nestao s mape. Malo bi bio na klupi pa malo izvan zapisnika i tako sve do završnice polusezone kada je skupio mrvice u dvije prvenstvene utakmice.

Bilo je jasno da u Ateni više nema sreće za njega pa je poželio otići, a ta vijest oduševila je čelnike Hajduka koji ga već dulje prate. Dobitna je ovo kombinacija za obje strane. Kleinheisler stiže u poznatu sredinu. Protiv nekih budućih suigrača je igrao, a u svlačionici će ga dočekati i bivši suigrač iz Osijeka Mihael Žaper. Uz to, u Hajduku su mu namijenili važnu ulogu u momčadi. O njemu ovisi hoće li ispuniti očekivanja i dobiti veliku minutažu, što mu kronično treba ako želi s Mađarskom na Europsko prvenstvo. I na Poljudu itekako znaju što mogu dobiti od njega.

Riječ je o igraču koji može iskreirati i zabiti iz daljine, osjeća prostor i donosi veliku količinu energije i trkačku moć kakvu malo tko ima u HNL-u. I što je još važnije za Splićane, može pokriti više pozicija. Od lijevog krila, iza napadača pa i u veznoj liniji. Takav igrač je zlata vrijedan. A u Hajduku se nadaju, vrijedan i titule...