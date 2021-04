U nedjelju Hajduka čeka gostovanje kod Dinama na Maksimiru, a nakon toga mu na Poljud dolaze Rijeka i Dinamo. Tri derbija u deset dana mogli bi lako razriješiti pitanje plasmana u Europu u sljedećoj sezoni. Jer, ma koliko Gorica izgledala loše, bez pobjede u zadnjih sedam kola i bez Lovrića i Suka do kraja sezone, još uvijek imaju prednost od šest bodova i bolji međusobni score.

I Rijeka ima četiri boda prednosti, što znači da će Hajduk morati pobjeđivati i osvajati bodove ako želi vidjeti Europu. A računati na osvajanje velikog broja bodova u dva derbija s Dinamom i jednim s Rijekom, pogotovo nakon jako loših izdanja protiv Osijeka i Slaven Belupa, ne zvuči baš kao realna opcija. Ali, ako Gorica i Rijeka sada odmaknu, teško će ih biti stići u preostala četiri kola do kraja prvenstva, bez obzira što Hajduka, uz izravni dvoboj s Goricom, do kraja prvenstva čekaju tri nominalno lakša protivnika koji se bore za opstanak, Varaždin, Šibenik i Lokomotiva.

Hajduk će u nedjelju u Maksimir bez požutjelog Marka Livaje, praktično jedinog igrača koji u ovoj momčadi trenutno može nešto napraviti i kreirati, no koliko god izostanak Livaje za Hajduk zvučao loše, nije ni svako zlo za zlo, Livaja će barem biti odmoran i neopterećen kartonima za dva domaća derbija, u kojima, budimo realni, Hajduk ima puno više šanse nego u nedjelju na Maksimiru.

Obzirom da ni protiv puno lošijih protivnika trener Hajduka Paolo Tramezzani nije odstupao od svoje uobičajeno oprezne taktičke postavke, vjerojatno je da će i na Maksimir poslati formaciju koja će prije svega voditi računa o tome kako obraniti vlastitu mrežu, nego kako ugroziti Livakovića. Osim Livaje izostaju Todorović i Dimitrov, a u konkurenciju se vraćaju Fossati, Simić i Vušković, pa je poprilično jasno da će uz Kalinića na golu te Vuškovića, Simića i Mujakića u zadnjoj liniji i Čolinu na lijevom boku, u veznom redu zaigrati još i Fossati i Jurić. Sve ostale opcije i mjesta su otvoreni, ali, budimo realni, posve je svejedno koga će trener Hajduka uvrstiti u napad, kad će ta trojica i onako više gledati prema svom golu.

Najveće je pitanje kome će Tramezzani povjeriti mjesto na desnom boku. Todorović je dobio jednu utakmicu kazne za crveni karton u Koprivnici, gdje je Tramezzani pokušao s Jairom, što se pokazalo kao potpuni promašaj. Ne samo da Jairo ne zna, nego očito i ne želi igrati na toj poziciji. Baš kao ni Kačaniklić, koji je u nedavnom splitskom ogledu sa Slaven Belupom trebao pokriti bok nakon izlaska Todorovića, no baš je po toj strani pao izjednačujući gol. Ranije je tu poziciju krpao Jakoliš, što je, barem kada je u pitanju želja i trud, bilo puno bolje rješenje od Jaira i Kačaniklića, ali ipak daleko od idealnoga.

I debitant iz Koprivnice Vicko Ševelj je također moguća opcija, no mladog Dubrovčanina ugovor s Hajdukom veže samo do lipnja, i pitanje je kako se njegov nastup u derbiju uklapa s naredbom predsjednika Lukše Jakobušića da nitko od igrača koji nemaju dugoročne ugovore s Hajdukom ne smije nastupati za prvu momčad. Istina, nekakvi razgovori na relaciji Ševelj – Hajduk se vode, no ugovor još uvijek nije i službeno potpisan i pitanje je hoće li Jakobušić dozvoliti nastup svom sugrađaninu iz Dubrovnika.

No pitanje koga postaviti na desni bok je samo dio problema, drugi dio je to što po toj strani napada Dinamovo najubojitije oružje - Mislav Oršić. Podsjetimo, u siječanjskom derbiju je Dinamo slavio 3-1 u Maksimiru, a prvi gol je Oršić postigao nakon što je Jakoliš zakasnio u blok, kod drugoga gola je projurio pored Todorovića kao da ga nema i zabio u rašlje, a veliki posao odradio je i kod trećeg gola. U kolovozu je Dinamo slavio i na Poljudu 1-2, i opet je susret riješio Oršić, koji je kod prvoga gola iskoristio ispadanje Todorovića za asistenciju strijelcu Kastratiju, a onda je i sam izvaljao Todorovića i zabio s ruba kaznenog prostora za 0-2. Sve po Hajdukovom desnom boku!?

S obzirom na to koliko je Todorović u zadnja dva ogleda imao problema s Oršićem, možda je i bolje da ga nema u nedjelju, no pitanje je tko će biti Tramezzanijev adut iz rukava, kome će Talijan povjeriti desni bok svoje obrane i čuvanje Oršića u nedjelju. I ne samo u nedjelju, nego i u naredna dva derbija iz kojih Hajduku nasušno trebaju bodovi ako želi ispuniti cilj sezone.