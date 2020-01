Hajro mi nije uzor za frizuru, a Gojakovu muziku ne razumijem

Svi smo zadovoljni pripremama kod Nenada Bjelice, tu nikada nema suhog trčanja, već od prvog dana puno radimo s loptom. Naravno, bude i teško, ali uživamo, kaže nam Dino Perić.

Dinamo je završio pripreme u Rovinju i ostao bez Danija Olma, a nakon škova koje pruža prijelazni rok, već ovaj vikend nastavlja se HNL.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zagrepčani na proljeće i nemaju previše utakmica, na domaćim će se natjecanjima igrati isključivo s četiri igrača u zadnjoj liniji, pa će među stoperima biti i dosta rotacija. Dino Perić hrvatski je reprezentativac, Emir Dilaver 'desna ruka' Nenada Bjelice, a Kevin Theophile (još nije produljio ugovor) 'modrima' donosi sigurnost i iskustvo. A tu su još mlade nade Gvardiol, Šutalo, Franjić i Kim koji čekaju svoju priliku.

- Iskreno, meni su draže pripreme u Turskoj, vidim da i neki drugi dečki tako misle. Tamo je baš dobar ugođaj, ali prošle godine je doslovno 14 dana padala kiša. Ipak, bez obzira na to, tereni su im bili odlični. I u Rovinju nam je super, hotel je vrhunski, hrana odlična, mijenjamo terene, baš sve je kako treba. I ne žalimo se na ništa.

Dino Perić se na ovim pripremama pojavio s plavom kosom, možda po uzoru na Izeta Hajrovića?

- Haha, ma ne, nije mi Hajro uzor za frizuru. Malo sam se odlučio ofarbati za praznike, sada sam se htio i ošišati na ćelavo, ali su me suigrači odgovorili od toga. Kažu, da mi to nikako ne stoji, haha. Vidjet ćemo kakav ću biti dalje.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prošle godine ste za božićne blagdane u Dinamovoj trenirci hodali i New Yorkom, imate li s ovih praznika sličnih dogodovština?

- Haha, nemam. Trebao sam s djevojkom otiću u London i Pariz, možda bi tu opet pala neka takva slika, ali su nas nešto zeznuli sa smještajem, pa sam ostao u Osijeku. Tamo sam bio 20-ak dana, vjerujte ne sjećam se kada sam tako dugo boravio u komadu u rodnom gradu. Sigurno bar dvije-tri godine nisam doma u komadu bio više od sedam-osam dana.

Očekivanja od nastavka sezone?

- Više nema Europe, ona uvijek donosi neke drugačije osjećaje. Sada ćemo svi imati više vremena za dodatno raditi na sebi, osobno znam da mi nedostaje mišićne mase, pa ću na tome raditi kroz proljeće. Tijekom jeseni smo valjda svaka tri dana imali utakmice, čitav je fokus bio na njima. Naravno, do kraja sezone želimo osvojiti kup i prvenstvo, to se zna.

Ipak, manje je utakmica, bit će i više rotacija...

- Svjesni smo toga. Već su nam otišli neki igrač, možda će još neki, svatko se ima priliku nametnuti. Mi se borimo za sebe, a trener će onda odlučiti kome će dati šansu.

Bili ste na posljednjem popisu Zlatka Dalića, razmišljate li o Europskom prvenstvu? Je li vam ono već u glavi?

- Teško je ne razmišljati o tome, svi bi voljeli ići na taj turnir, a konkurencija je stvarno velika. Osobno, želim na svakom treningu i utakmici dati sve od sebe, maksimalno raditi na sebi, to mi je sada primarno. I što god se dogodilo danas-sutra, znam da ću samo tako biti zadovoljan samim sobom. Znat ću da sam dao svoj maksimum. Ako ću ići na Euro super, ako neću, bit ću najveći navijač.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zanimljivo, prije dvije godine niste bili među 'prvih sto' stopera u krugu reprezentacije, a danas ste vrlo blizu najužem reprezentativnom popisu...

- Svega sam svjestan. Evo, nas 10-15 igrača iz kluba željelo je prije dvije godine između dva treninga otići na polufinale Svjetskog prvenstva u Rusiju i utakmicu s Engleskom, trener bi nas pustio, ali na koncu to nismo napravili. Vidjet ćemo kako će se sada stvari odviti, hoću li opet biti najveći navijač reprezentacije ili u nekoj drugoj ulozi.

Vi ste jedan od rijetkih nogometaša koji slobodno vrijeme na pripremama krati - čitanjem knjiga...

- Iskreno, donedavno sam mrzio čitati knjige, ali me jedan prijatelj nagovorio na njih. Gledajte, kroz školu čitate knjige koje su vam nametnute, to nikako nisam volio. A sada je drugačija situacija, čitam ono što me zanima i to mi je super. Što čitam? Knjige o moći pozitivnog razmišljanja, financijama, kako biti bolja osoba i kako dodatno raditi o sebi, te me stvari baš zanimaju.

I za kraj, Periću smo postavili pet brzopoteznih pitanja, a stoper Dinama je odgovarao u trenu. Tko u Dinamovoj svlačionici ne može bez mobitela?

- Komnen Andrić! Ma svi mi volimo mobitel i društvene mreže, ali Komnen je cijele dane uz mobitel, haha.

Tko je najsmiješniji? I priča najbolje viceve?

- Opet Komnen Andrić. Ma meni je on presmiješan, ima dobre priče, zna ih ispričati i gušt ga je slušati.

A najlošiju muziku po vama sluša...

- Amer Gojak, ma ja nikako ne volim tu njegovu muziku. Osobno, ne slušam Bubu Corellija i Jalu Brata, ma to zapravo ni ne razumijem. Više sam za nešto domaće.

Dobra duša svlačionice je...?

- Petar Stojanović, on je uvijek dobre volje, baš uvijek dobro raspoložen.

Tko vam je najsimpatičniji suigrač?

- Sadegh Moharrami, tu nema nikakve dvojbe.

I tko je najveći 'kavopija', tko ne može zamisliti život bez kave?

- Ma tu prednjače Dilaver i Leovac, oni svaki dan ostaju dulje za stolom poslije ručka i piju kavu - završio je Perić.